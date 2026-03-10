Προφυλακίζεται ο Σουδανός που απειλούσε με χειροβομβίδες έξω από τη ΓΑΔΑ

Στη φυλακή οδηγείται ο 48χρονος με καταγωγή από το Σουδάν που είχε συλληφθεί το βράδυ της Παρασκευής έξω από τη ΓΑΔΑ, κρατώντας χειροβομβίδες.

Ανακριτής και εισαγγελέας συμφώνησαν στην προφυλάκιση του.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος στο παρελθόν έχει συλληφθεί άλλες 15 φορές για διάφορα αδικήματα, εμφανίστηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών χωρίς δικηγόρο.



Κατά πληροφορίες στην απολογία του φέρεται να υποστήριξε ότι βρήκε κατά τύχη ένα σακίδιο στα βραχάκια της Ακρόπολης και ότι επιχείρησε να το παραδώσει στις Αρχές. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για διακεκρίμενη οπλοκατοχή, κατοχή και προμήθεια εκρηκτικών υλών και απειλή.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο άντρας ισχυρίστηκε ότι εντόπισε τους δυο εκρηκτικούς μηχανισμούς ενώ έψαχνε «σαβούρα» για να αγοράσει ναρκωτικά.

Μάλιστα, αναφέρεται πως τα εκρηκτικά υλικά ήταν μέσα σε τάπερ, ασφαλισμένα με ταινία και προσεκτικά σφραγισμένες.

Η στιγμή της ελεγχόμενης έκρηξης έξω από τη ΓΑΔΑ

Η επέμβαση ολοκληρώθηκε χωρίς τραυματισμούς. Για λόγους ασφαλείας, η Ομάδα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) προχώρησε σε ελεγχόμενη έκρηξη των αντικειμένων.

INTIME NEWS / ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Όπως είχαν αναφέρει οι Αρχές, η απειλή ήταν σοβαρή καθώς εξουδετερώθηκαν από το ΤΕΕΜ δύο χειροβομβίδες, αμυντικού τύπου m75 τσεχικής προέλευσης, πλήρως λειτουργικές και ασφαλισμένες καλώς.

Η ανακοίνωση της ΓΑΔΑ

«Από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ανακοινώνεται ότι περί ώρα 18:00, 48χρονος αλλοδαπός προσέγγισε, κινούμενος από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, την αστυνομική σκοπιά μπροστά στην είσοδο του κτιρίου της Γ.Α.Δ.Α., κρατώντας σακούλα και φορώντας σακίδιο πλάτης και ανέφερε στον αστυνομικό σκοπό ότι έχει στην κατοχή του εκρηκτικά.



Από τις αστυνομικές δυνάμεις της Γ.Α.Δ.Α. και μετά την κινητοποίηση του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ./Γ.Α.Δ.Α.), περί ώρα 18:25, ο 48χρονος αφοπλίστηκε και ακινητοποιήθηκε ενώ άμεσα μετέβη στο σημείο το αρμόδιο κλιμάκιο Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών(Τ.Ε.Ε.Μ.).



Από το κλιμάκιο Τ.Ε.Ε.Μ. περισυλλέχθηκαν -2- χειροβομβίδες αμυντικού τύπου ενώ στο σακίδιο που έφερε ο 48χρονος διενεργήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη χωρίς τον εντοπισμό έτερων ευρημάτων.



Μετά την δέσμευση του, ο 48χρονος οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. όπου εξετάζεται».

