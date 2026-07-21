Πρόγραμμα απέναντι στα πρόσωπα - Το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει το crash test με τη «δεκαετία Μητσοτάκη και Τσίπρα»

Οι εκλογές θα κριθούν στα προγράμματα, διατείνονται στο ΠΑΣΟΚ και θέλουν να πιστεύουν ότι η εκτίμησή τους αυτή δεν αποτελεί απλά μια δική τους επιθυμία, αλλά θα επιβεβαιωθεί και στην κάλπη. Μέχρι τότε πάντως, φροντίζουν να το επιβεβαιώνουν στην πράξη με τα σχεδόν καθημερινά αποκαλυπτήρια προγραμματικών θέσεων και προτάσεων για μείζονα ζητήματα που απασχολούν την χώρα και τους πολίτες.

Πρόκειται για μία τακτική με διπλό όφελος, κατά τις ίδιες εκτιμήσεις, αφού ο κόσμος μαθαίνει και εξοικειώνεται με όσα εναλλακτικά το ΠΑΣΟΚ του προτείνει -σε σχέση με την ασκούμενη κυβερνητική πολιτική από τη ΝΔ και επιπλέον, δίνει διαπιστευτήρια της δικής του εν δυνάμει κυβερνησιμότητας. Όσο κι αν το τελευταίο είναι ένας στόχος που δημοσκοπικά φαντάζει μακρινός, ενώ τον απομακρύνει περισσότερο η συνεδριακή απόφαση κατά της συγκυβέρνησης με τη ΝΔ, με δεδομένο ότι δεν θα αλλάξει μετεκλογικά.

Σε κάθε περίπτωση, προγραμματικά συνεχίζει και σήμερα το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θεωρώντας ότι οι ψηφοφόροι δεν θα «τσιμπήσουν» από το σκηνικό νέου διπολισμού με βάση τα πρόσωπα και πιο συγκεκριμένα μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα, που ήδη διαμορφώνεται.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλησε να το εξηγήσει, επιχειρηματολογώντας κατά του διδύμου Μητσοτάκη – Τσίπρα, τους οποίους ολοένα και συχνότερα εσχάτως εξομοιώνει, αν και δεν αποδέχεται την κριτική περί διμέτωπου. Είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε συνέντευξή του από τη Θεσσαλονίκη: «Η χώρα είχε το πολιτικό δίδυμο Μητσοτάκη-Τσίπρα για μια δεκαετία. Αυτό το δίπολο πήγε τη χώρα μπροστά; Ή τοξικοποίησε την πολιτική ζωή του τόπου, πηγαίνοντας τη χώρα πίσω; Είναι δύο λύσεις που κρίθηκαν». Για να συνεχίσει, προτρέποντας τον ελληνικό λαό να μην πρέπει να ρισκάρει τρίτη θητεία Μητσοτάκη «με τα σημερινά αποτελέσματα», είτε νέα θητεία Τσίπρα «με τα γνωστά πεπραγμένα» αλλά «να επιλέξουν την αλλαγή σελίδας, με αξιοπιστία, με πολιτικό ήθος και σοβαρότητα και χωρίς εξαρτήσεις».

Ενεργειακά

Πως αυτό θα συμβεί; Πρωτίστως μέσω της ψήφου στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο για να καταστεί ελκυστικό σε ευρύτερα ακροατήρια, κεντρώα, αριστερά, κεντροδεξιά ή αποστασιοποιημένα από την πολιτική διαδικασία, προτάσσει ως πλεονέκτημα το πρόγραμμά του.

Στο πλαίσιο αυτό, μετά την πρόταση για την Παιδεία, τα μέτρα για τους συνταξιούχους, τη νέα γενιά και τους μικρομεσαίους, η σκυτάλη σήμερα περνά στις θέσεις για την ενέργεια που παρουσιάζονται μέσω συνέντευξης Τύπου στη μία το μεσημέρι στην Χαριλάου Τρικούπη από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, τον ευρωβουλευτή και αντιπρόεδρο των S&D Γιάννη Μανιάτη, τον υπεύθυνο Κ.Τ.Ε. Ενέργειας Φραγκίσκο Παρασύρη, τον γραμματέα του Τομέα Ενέργειας Κώστα Μαθιουδάκη και τον εκπρόσωπο Τύπου Κώστα Τσουκαλά.