Πρόγραμμα «Δράσεις Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης Οδικής Ασφάλειας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»

Η εκπαίδευση στην οδική ασφάλεια και την υπεύθυνη συμπεριφορά στο δρόμο βρίσκονται στο επίκεντρο του προγράμματος «Δράσεις Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης Οδικής Ασφάλειας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», το οποίο παρουσίασαν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» σε κοινή Συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025 στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Με διάρκεια υλοποίησης από το 2025 έως το 2028 και συμμετοχή τουλάχιστον 200 σχολείων και 12.000–14.000 μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία, το πρόγραμμα περιλαμβάνει σειρά δράσεων που αποβλέπουν στην εκμάθηση των κανόνων ασφαλούς κυκλοφορίας και υπεύθυνης κινητικότητας.

Πρόκειται για μια σύγχρονη, παιδαγωγικά τεκμηριωμένη και διαδραστική προσέγγιση που στοχεύει στην καλλιέργεια κουλτούρας οδικής ασφάλειας και την ουσιαστική μείωση των τροχαίων συμβάντων που αφορούν παιδιά και εφήβους. Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι εγκεκριμένα από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Παιδείας, και στηρίζονται σε σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους: διαδραστική μάθηση, βιωματικά εργαστήρια, χρήση VR, προσομοιωτών και εκπαιδευτικών παιχνιδιών.

Οδική εκπαίδευση με δημιουργικότητα και βιωματικά εργαλεία

Για τους μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την αναγνωρισμένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο δράση «Αστεράκια σε Κίνηση» (Moving STARS) που εισάγει έννοιες κυκλοφοριακής αγωγής εστιάζοντας στην ψυχοκινητική ανάπτυξη. Ακόμη, η δράση «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» εκπαιδεύει τους μαθητές πάνω στις βασικές αρχές ασφάλειας για τις πεζές μετακινήσεις τους, ενώ η δράση «Ασφαλώς Ποδηλατώ» & «Ασφαλώς Ποδηλατώ στην Πράξη» καθοδηγεί τα παιδιά μέσω του παιχνιδιού για την ασφαλή χρήση του ποδηλάτου.

Τα προγράμματα της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης περιλαμβάνουν το «Κάν’το Σωστά», μια θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση με προσομοιωτές που στοχεύει στην κατανόηση των αιτιών πρόκλησης τροχαίων, αλλά και το «Μικρά Οχήματα – Μεγάλη Ευθύνη», ένα πρόγραμμα για βιώσιμη μικροκινητικότητα και υπεύθυνη χρήση πατινιών και ποδηλάτων.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς»,, θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται στα σχολεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από τον Ιανουάριο 2026. Για τη βέλτιστη οργάνωση και τον προγραμματισμό, το πρόγραμμα διαθέτει ειδική πλατφόρμα συμμετοχής στη διεύθυνση https://app.ioas-schools.gr/ioasc/, μέσω της οποίας τα σχολεία όλων των βαθμίδων μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα αιτήματα συμμετοχής τους στα διαθέσιμα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Η πλατφόρμα λειτουργεί με τρόπο που εξασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση σε όλα τα σχολεία, ανεξαρτήτως βαθμίδας, γεωγραφικής θέσης ή μεγέθους. Η κατανομή των προγραμμάτων θα γίνει με διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια, ώστε κάθε σχολική μονάδα να έχει ίσες ευκαιρίες συμμετοχής. Η διαδικασία υλοποιείται με γνώμονα τη δίκαιη εκπαιδευτική κάλυψη, δίνοντας προτεραιότητα στην κάλυψη αναγκών σε απομακρυσμένες, κοινωνικά ευάλωτες ή υπο-εξυπηρετούμενες περιοχές. Μέσω της πλατφόρμας και της ιστοσελίδας παρέχεται άμεση ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο και τον προγραμματισμό των δράσεων, διασφαλίζοντας ότι όλα τα σχολεία έχουν ίσες δυνατότητες συμμετοχής, ανεξαρτήτως τεχνικών ή λειτουργικών περιορισμών.

Η οδική ασφάλεια αποτελεί μείζον ζήτημα δημόσιας υγείας στην Ελλάδα, με τα τροχαία να αποτελούν πρώτη αιτία θανάτου για νέους 5–29 ετών, ενώ η χώρα το 2024 κατατάσσεται από τις χειρότερες στην Ε.Ε. σε δείκτες θανατηφόρων τροχαίων. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, συγκεκριμένα, καταγράφει σημαντικά αυξημένο αριθμό παθόντων και υψηλή συχνότητα τροχαίων συμβάντων. Η γεωμορφολογία, το πυκνό οδικό δίκτυο και οι μεγάλες καθημερινές μετακινήσεις μαθητών εντείνουν τον κίνδυνο. Μέσα σε αυτή την πραγματικότητα, το συγκεκριμένο έργο αποτελεί στοχευμένη παρέμβαση πρόληψης, με σκοπό να ενισχύσει την οδική παιδεία και να εξοπλίσει παιδιά κι εφήβους με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που μπορούν να μειώσουν ουσιαστικά τον κίνδυνο τροχαίων συμβάντων.

Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Χαράλαμπος Μπονάνος τόνισε: «Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, έχουμε ψηλά στην ατζέντα μας την ασφάλεια των πολιτών. Για αυτόν τον λόγο και επενδύουμε σημαντικά για τις υποδομές μας, για ασφαλείς δρόμους και για την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών μας. Όμως αυτό δεν αρκεί. Χρειάζεται να αλλάξουμε συμπεριφορά και να αποκτήσουμε διαφορετική κουλτούρα κυκλοφοριακής αγωγής. Αν λοιπόν εμείς έχουμε ήδη μία παγιωμένη συμπεριφορά η οποία δύσκολα αλλάζει, δεν ισχύει το ίδιο για τους νέους ανθρώπους. Για αυτόν τον λόγο συνεργαζόμαστε για μία ακόμη φορά με έναν υψηλής αξιοπιστίας φορέα - το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», το οποίο και ευχαριστούμε, ώστε να υλοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και κυρίως κυκλοφοριακής εκπαίδευσης στα νέα παιδιά. Το πρόγραμμα θα απευθυνθεί σε 14.000 μαθητές σχολείων της Περιφέρειάς μας. Ελπίζουμε ότι θα συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση των δυστυχημάτων και των θανάτων που προκύπτουν από επιπόλαιες και ανεύθυνες συμπεριφορές στον δρόμο.»

Η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», Βασιλική Δανέλλη - Μυλωνά, δήλωσε: «Η Οδική Ασφάλεια είναι υπόθεση ζωής για κάθε οικογένεια και κάθε τοπική κοινωνία. Με το πρόγραμμα που παρουσιάζουμε σήμερα, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα ώστε η πρόληψη να μπει μέσα στην τάξη, να φτάσει σε κάθε σπίτι και και να γίνει κομμάτι της καθημερινότητας των παιδιών.»

Μέσα από σύγχρονα, εγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, βιωματικές δράσεις και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, δίνουμε σε μαθητές και εκπαιδευτικούς πρακτικά εργαλεία για να αναγνωρίζουν τον κίνδυνο και να υιοθετούν ασφαλέστερες συμπεριφορές στο δρόμο.



Ως Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» πιστεύουμε βαθιά στη δύναμη της εκπαίδευσης, της πρόληψης και της συνεργασίας. Μαζί με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επενδύουμε στους μαθητές της περιοχής, με στόχο να ενισχύσουμε την οδική παιδεία από τη σχολική ηλικία, να καλλιεργήσουμε κουλτούρα ασφάλειας και σεβασμού στο δρόμο και, τελικά, να μειώσουμε τον κίνδυνο τροχαίων συμβάντων που αφορούν παιδιά και εφήβους — γιατί η επένδυση στην πρόληψη είναι η πιο ουσιαστική επένδυση για το μέλλον των παιδιών μας».

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» αποτελεί έναν από τους πλέον έμπειρους και αξιόπιστους οργανισμούς Οδικής Ασφάλειας στην Ευρώπη, έχοντας εκπαιδεύσει ως σήμερα περισσότερους από 340.000 μαθητές, 8.200 εκπαιδευτικούς και δεκάδες χιλιάδες στρατευμένους, εργαζόμενους και νέους οδηγούς.