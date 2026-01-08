Προηγμένες συσκευές software και καινοτόμα proof-of-concept στο όραμα Smarter AI for All της Lenovo

Στη CES® 2026, η Lenovo™ παρουσίασε ένα ευρύ φάσμα καινοτομιών από ολόκληρο το χαρτοφυλάκιό της, με πιο έξυπνες εμπειρίες personal AI, πρωτότυπα proofs-of-concept και σημαντικές αναβαθμίσεις σε gaming, mobile, καταναλωτικές και επαγγελματικές συσκευές. Από τα ThinkPad™ και ThinkBook™ έως τα ThinkCentre™, Yoga™, IdeaPad™, Legion και Motorola, η Lenovo δείχνει πώς το όραμα Smarter AI for All παίρνει μορφή μέσα από πιο ευέλικτες συσκευές, νέα form factors και εμπειρίες AI που εντάσσονται φυσικά στην καθημερινότητα. Κεντρικό σημείο της παρουσίασης αποτελεί το ντεμπούτο του Lenovo και Motorola Qira, ενός νέου τύπου AI super agent για πολλαπλές συσκευές, που λειτουργεί ως Personal Ambient Intelligence System.

Ο Luca Rossi, President of Intelligent Devices Group, Lenovo, σημείωσε ότι με το Lenovo και Motorola Qira ανοίγει μια νέα εποχή personal AI, σχεδιασμένη γύρω από τον χρήστη, βασισμένη στην εμπιστοσύνη και στον απόλυτο έλεγχο από τον ίδιο. Όπως τόνισε, στη CES το personal AI εκφράζεται σε όλο το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας – από πρωτοποριακά concepts και νέα smartphones έως gaming, καταναλωτικές και επαγγελματικές συσκευές. Με τη διάδοση του AI και τη δυνατότητα ενός ενιαίου AI super agent να λειτουργεί απρόσκοπτα σε πολλές συσκευές – από AI laptops και AI phones έως wearables – η Lenovo υλοποιεί το Smarter AI for All και μετατρέπει το personal AI σε ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην πραγματική ζωή.

Lenovo Qira: Ένα Personal AI σε όλες τις συσκευές

Το Lenovo και Motorola Qira είναι ένα νέο Personal Ambient Intelligence System που λειτουργεί σε συσκευές Lenovo και Motorola, όπως PCs, smartphones, tablets και wearables. Προσφέρει ενιαία «νοημοσύνη» και εμφανίζεται ως Lenovo Qira στα προϊόντα Lenovo και ως Motorola Qira στα προϊόντα Motorola, υποστηρίζοντας το όραμα για ένα personal AI που ακολουθεί τον χρήστη σε πολλές συσκευές.

Με τον χρήστη να διατηρεί πλήρη έλεγχο, το Lenovo Qira βοηθά στη συνεχή σύνδεση μεταξύ συσκευών, στην απρόσκοπτη συνέχεια των εργασιών και στην παροχή υποστήριξης βάσει οδηγιών του χρήστη. Λειτουργεί στο παρασκήνιο, ως ένα διακριτικό ambient intelligence, συγκεντρώνοντας πληροφορίες για καθημερινές εργασίες, δημιουργικότητα και επικοινωνία, ενώ επεξεργάζεται δεδομένα μόνο όταν ο χρήστης το επιλέγει. Μέσω συνεργασιών με εταιρείες όπως η Expedia Group, μπορεί να προβάλλει σχετικό περιεχόμενο και να οδηγεί αυτόματα σε υπηρεσίες όπως Expedia ή Vrbo τη στιγμή που ο χρήστης είναι έτοιμος να ενεργήσει.

Motorola: Flagship smartphones και νέες εμπειρίες AI

Η Motorola διεύρυνε το premium χαρτοφυλάκιο smartphones στη CES 2026 με νέα flagship μοντέλα και ειδικές εκδόσεις που συνδυάζουν personal AI, προηγμένες δυνατότητες κάμερας και εκλεπτυσμένο design. Τα νέα smartphones αναδεικνύουν πώς το AI ενισχύει τη δημιουργικότητα και την καθημερινή εμπειρία, όταν είναι ενταγμένο ομαλά στο ευρύτερο οικοσύστημα συνδεδεμένων συσκευών της Lenovo.

Παράλληλα, η Motorola παρουσίασε proof-of-concept από την ομάδα 312 Labs, διερευνώντας πώς μελλοντικοί AI companions μπορούν να προσφέρουν πιο χρήσιμη υποστήριξη που λαμβάνει υπόψη το πλαίσιο και τις συνθήκες χρήσης στην καθημερινότητα του χρήστη.

Proof-of-Concept Innovations: Τολμηρές ιδέες για το μέλλον

Η Lenovo παρουσίασε μια σειρά από proofs-of-concept που δίνουν μια καθαρή εικόνα για το μέλλον των προσαρμοζόμενων form factors, του personal AI και των νέων τρόπων αλληλεπίδρασης.

ThinkPad Rollable XD Concept: δείχνει πώς οι επεκτεινόμενες οθόνες προσαρμόζονται σε διαφορετικούς τρόπους εργασίας και multitasking.

Lenovo Personal AI Hub Concept (Project Kubit): παρουσιάζει μια edge-cloud personal AI συσκευή που φέρνει υψηλής απόδοσης AI πιο κοντά στον χρήστη και στις συσκευές του.

Lenovo AI Glasses Concept: αναδεικνύει hands-free wearable αλληλεπίδραση, ενσωματώνοντας personal AI στις καθημερινές ροές εργασίας.

Project Maxwell: η Motorola 312 Labs παρουσιάζει ένα wearable AI companion που δείχνει πώς μία ενιαία, context-aware νοημοσύνη μπορεί να λειτουργεί σε πολλές συσκευές στο οικοσύστημα Lenovo Qira.

Επιπλέον concepts που παρουσιάστηκαν περιλαμβάνουν εξατομικευμένες οθόνες, προσαρμοζόμενα αξεσουάρ και νέες προσεγγίσεις στην αλληλεπίδραση.

Legion Gaming: Απόδοση και καθηλωτικές εμπειρίες στο όριο

Η Lenovo συνεχίζει να εξελίσσει το gaming με νέες συσκευές που προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία, καθηλωτικές εμπειρίες και απόδοση.

Legion Pro Rollable Concept: δείχνει πώς οι προσαρμοζόμενες οθόνες ενισχύουν το ανταγωνιστικό gaming.

Legion Go Gen 2 Powered by SteamOS: εξελίσσει την επιτυχία της Lenovo στα handheld gaming, συνδυάζοντας ισχυρή απόδοση και ευέλικτους τρόπους παιχνιδιού.

Η Lenovo ανακοίνωσε επίσης αναβαθμίσεις στη σειρά Legion και LOQ, μαζί με νέα gaming concepts.

Yoga και IdeaPad Consumer AI PCs: Δημιουργικότητα και καθημερινή χρήση σε νέα βάση

Στο καταναλωτικό χαρτοφυλάκιό της, η Lenovo παρουσίασε νέα Yoga και IdeaPad που φέρνουν πιο κοντά τη δημιουργικότητα, τη φορητότητα στην καθημερινή χρήση. Παράλληλα, η σειρά Aura Edition Copilot+ PCs επεκτείνεται με ένα νέο, all-in-one desktop.

Το οικοσύστημα Yoga Pro 9i Aura Edition, σε συνδυασμό με την οθόνη Yoga Pro 27UD-10 και ακουστικά, αποτελεί τον πυρήνα της premium πρότασης για δημιουργούς.

Το Yoga AIO i Aura Edition ενισχύει τη δημιουργία σε desktop περιβάλλον με καθηλωτική εικόνα και προσαρμοζόμενο design.

Το Lenovo Smart Connect επεκτείνει τη συνέχεια μεταξύ συσκευών, ενισχύοντας την ομαλή αλληλεπίδραση σε PCs, tablets και smartphones.

Πρόσθετες ανακοινώσεις αφορούν νέα Yoga laptops, το Yoga Mini desktop και ανανεωμένα IdeaPad laptops.

Commercial AI Laptop και Desktop PCs: Έξυπνη τεχνολογία για σύγχρονη εργασία

Για τις επιχειρήσεις, η Lenovo παρουσίασε νέα commercial AI PCs και λύσεις που συνδυάζουν απόδοση, ασφάλεια και αντοχή, μαζί με νέες δυνατότητες για τα Aura Edition Copilot+ PCs.

Τα νέα ThinkPad X1 Carbon και ThinkPad X1 2-in-1 Aura Edition ηγούνται της premium επαγγελματικής σειράς, μαζί με το ThinkPad X9 15p Aura Edition.

Το ThinkCentre X AIO Aura Edition φέρνει σύγχρονο design και έξυπνες λειτουργίες στο desktop.

Παράλληλα ανακοινώθηκαν αναβαθμίσεις σε ThinkBook laptop, ThinkCentre desktop και λύσεις για σύγχρονα IT περιβάλλοντα.

FIFA World Cup 26™ Special Editions

Ως Official Technology Partner της FIFA, η Lenovo παρουσίασε μια νέα σειρά συσκευών FIFA World Cup 26™ Special Edition σε ThinkPad, ThinkBook, Yoga, Legion, Idea και Motorola, αναδεικνύοντας απόδοση, design και παγκόσμια συνδεσιμότητα.



Για τη Lenovo

Η Lenovo είναι ένας παγκόσμιος τεχνολογικός κολοσσός με έσοδα US$69 δισεκατομμυρίων, που κατατάσσεται στη θέση #196 στο Fortune Global 500 και εξυπηρετεί εκατομμύρια πελάτες καθημερινά σε 180 αγορές. Εστιάζοντας σε ένα τολμηρό όραμα για την παροχή Εξυπνότερης Τεχνολογίας για Όλους, η Lenovo έχει βασίσει στην επιτυχία της ως η μεγαλύτερη εταιρεία υπολογιστών στον κόσμο με ένα χαρτοφυλάκιο “from pocket to cloud” που απαρτίζεται από AI-enabled, AI-ready, and AI-optimized συσκευές (PC, σταθμοί εργασίας, smartphone, tablet), υποδομές (data center, storage, edge, high performance computing και software defined infrastructure), λογισμικό, λύσεις και υπηρεσίες. Η συνεχής επένδυση της Lenovo στην καινοτομία που αλλάζει τον κόσμο χτίζει ένα πιο δίκαιο, αξιόπιστο και πιο έξυπνο μέλλον για όλους, παντού. Η Lenovo είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ υπό την Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY).