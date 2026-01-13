Πρώην αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ επί ΣΥΡΙΖΑ: «Πηγή του κακού η ενίσχυση της κατοχής γης»

Την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ερευνά αυτές τις ημέρες η εξεταστική επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς έκλεισε ο κύκλος έρευνας της «γαλάζιας» περιόδου, παρά το αίτημα της αντιπολίτευσης για διεύρυνση της λίστας των μαρτύρων.

«Η πηγή του κακού βρίσκεται στην ευρωπαϊκή απόφαση για την ΚΑΠ του 2003 που αποσύνδεσε τις επιδοτήσεις από τα παραγόμενα προϊόντα, είτε φυτικής είτε ζωικής προέλευσης, και ενίσχυσε την κατοχή ή την χρήση γης», κατέθεσε η Ειρήνη Κατσινοπούλου, η οποία διετέλεσε αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2015.

Η μάρτυρας υποστήριξε πως έγιναν έλεγχοι κατά τη θητεία της στον Οργανισμό. «Βεβαίως και έγιναν έλεγχοι και κλιμάκιο ελεγκτών από την ΕΕ είχε έρθει και δεν υπήρξαν κρίσιμα ευρήματα τα οποία να θέσουν σε διακινδύνευση την αξιοπιστία κατανομής των ενισχύσεων προς τους αγρότες», ενώ σε άλλο σημείο υποστήριξε πως «η συμμετοχή της εταιρείας τεχνικού συμβούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, σαν μέτοχος στη ΓΑΙΑ Επιχειρείν ήταν προβληματική».

Πηγές ΝΔ: Διαχρονικό το πρόβλημα - Διάτρητο το σύστημα

Πηγές της ΝΔ τόνιζαν πάντως πως η Ειρήνη Κατσινοπούλου ανέδειξε τη διαχρονικότητα του προβλήματος στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, μιλώντας για στενή εξάρτησή του από τον τεχνικό σύμβουλο και καταθέτοντας πως «επί δεκαετίες διαχρονικά βοούσε ο γεωτεχνικός κόσμος για όσα συνέβαιναν στον οργανισμό».



«Η μάρτυρας παρέθεσε σειρά αιτιών που οδηγούσαν σε μη ουσιαστικούς ελέγχους όπως η απουσία κτηματολογίου, δασικών χαρτών και διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, αδυναμίες που αντιμετώπισε αποτελεσματικά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», τόνιζαν οι ίδιες πηγές, προσθέτοντας πως η μάρτυρας υποστήριξε ότι το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι διαχρονικό.

Αποστολάκη: Ιλαρή η κλήση της συγκεκριμένης μάρτυρος

«Δεν είστε μάρτυρας με προστιθέμενη αξία, αλλά οι κυβερνώντες θέλουν έτσι να θολώσουν την εικόνα των βαρύτατων πολιτικών ευθυνών που βαρύνουν δικά της στελέχη», ανέφερε η Μιλένα Αποστολάκη, λέγοντας πως είναι ιλαρή η κλήση ενός στελέχους που υπήρξε αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ προ δεκαετίας.

Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ μάλιστα αιτήθηκε την κατάθεση της επιστολής παραίτησης των ορκωτών λογιστών της εταιρείας LEVERAGE, στην οποία είχε ανατεθεί το έργο του ελέγχου των οικονομικών του ΟΠΕΚΕΠΕ για τη χρήση του 2024, επικαλούμενη σχετικό δημοσίευμα, με το ΠΑΣΟΚ να σχολιάζει πως «τυχόν λόγοι παραίτησης που σχετίζονται με παρεμβάσεις, συνδέονται άμεσα με ενδεχόμενες ευθύνες της διοίκησης».

Απαντώντας, ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης διάβασε στην εξεταστική την απάντηση της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με την οποία τα συγκεκριμένα στοιχεία δεν δόθηκαν καθώς ήταν καθ' υπέρβαση των ελέγχων, δεδoμένου ότι με βάση τη σύμβαση δεν προβλέπονταν διαχειριστικός έλεγχος.