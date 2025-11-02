Πρώην αρχηγός της ιταλικής μαφίας μας... διαφωτίζει για το πως στήνονται αγώνες στο NBA (video)

Για δεκαετίες το όνομα του Μάικλ Φραντσέζε ήταν συνδεδεμένο με τις δομές του οργανωμένου εγκλήματος στη Νέα Υόρκη. Ηγετική μορφή της οικογένειας Κολόμπο, βρέθηκε τη δεκαετία του 1980 στο επίκεντρο δικαστικών διώξεων και φυλακίστηκε, αποφυλακίστηκε και ξαναέκανε σύντομη επιστροφή πίσω από τα κάγκελα, πριν από την τελική του απομάκρυνση από τον υπόκοσμο τη δεκαετία του ’90.

Τα τελευταία χρόνια ο Φραντσέζε επανεμφανίζεται ως παραγωγός ψηφιακού περιεχομένου, με προσωπικό κανάλι στο YouTube όπου μιλάει -μεταξύ άλλων- για τον παράνομο τζόγο και τις σχέσεις του με τον αθλητικό χώρο. Στο περιεχόμενο που προβάλλει, εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο, κατά την άποψή του, οργανωμένα κυκλώματα μπορούν να «εμπλέξουν» επαγγελματίες αθλητές σε στοιχηματικές υποθέσεις.

Τα ερωτήματα που επανέρχονται είναι πολλά και κρίσιμα: Πώς ένας υψηλά αμειβόμενος αθλητής καταλήγει σε μεγάλες χρεώσεις; Ποια είναι η διαδικασία πίεσης και πώς μετατρέπεται ένα χρέος σε εργαλείο αλλοίωσης απόδοσης; Και, εν τέλει, πόσο διαδεδομένες είναι πρακτικές εξαναγκασμού σε κορυφαία πρωταθλήματα όπως το NBA και το NFL;

Η εξήγηση του πρώην αρχημαφιόζου

Ο Φραντσέζε περιγράφει ένα «μοτίβο» που ξεκινά με την υπερβολική έκθεση του παίκτη στον τζόγο (νόμιμο ή παράνομο) και την επακόλουθη συσσώρευση χρεών. Όταν τα χρέη μεγάλωνουν και οι «εισπράκτορες» απαιτούν το ποσό, σύμφωνα με τις αφηγήσεις του, ο εκβιασμός μπορεί να πάρει τη μορφή «εντολών» συμπεριφοράς μέσα στον αγωνιστικό χώρο: επαναλαμβανόμενα λάθη, συγκεκριμένες επιλογές (π.χ. προσπάθεια τριπόντου στο πρώτο σουτ, άστοχη πρώτη βολή) ή άλλες αποκλίσεις στην απόδοση που συλλογικά εξυπηρετούν στοιχηματικά σενάρια.



Οι τελευταίες τρανταχτές υποθέσεις στο NBA, με συλλήψεις και έρευνες που αφορούν παράνομο στοιχηματισμό, έχουν αναζωπυρώσει την ανησυχία για το μέγεθος και την έκταση του προβλήματος. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι αφηγήσεις πρώην μαφιόζων έχουν ιστορικά αξία αλλά χρειάζονται επαλήθευση: η δημόσια συζήτηση ωφελεί όταν συνοδεύεται από στοιχεία και δικαστική διερεύνηση, όχι από αιχμές ή εντυπωσιασμούς.



Από την πλευρά των αρχών και των ομοσπονδιών, η απάντηση εμπεριέχει πολλαπλές δράσεις: ενίσχυση της εποπτείας των στοιχηματικών ροών, αυστηροποίηση κανόνων για τις επαφές αθλητών με ύποπτα δίκτυα, εκπαιδεύσεις και υποστήριξη για την οικονομική διαχείριση των παικτών. Οι λίγκες επενδύουν επίσης σε μηχανισμούς ανίχνευσης περίεργων στοιχηματικών μοτίβων και συνεργάζονται με διεθνείς αρχές.