Οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην αποτροπή σχεδίου του Ισλαμικού Κράτους για τρομοκρατική επίθεση σε συναυλία της Taylor Swift το 2024, στο στάδιο Ερνστ Χάπελ στη Βιέννη, αποκάλυψε τη Δευτέρα (23/11) ο τότε επικεφαλής της Mossad, David Barnea.

«Η αρχική προειδοποίηση για απειλή προήλθε από τους Αυστριακούς εταίρους μας», δήλωσε ο Μπαρνέα στο συνέδριο ELNET Jerusalem, σχολιάζοντας για πρώτη φορά τον ρόλο της Μοσάντ στην αποτυχημένη επίθεση .

«Τη στιγμή που αυτές οι πληροφορίες κοινοποιήθηκαν στη Μοσάντ, χρησιμοποιήσαμε με επιτυχία τις μοναδικές μας δυνατότητες στην επεξεργασία πληροφοριών, την παραβίαση υποδομών, οδηγώντας στη σύλληψη του παγκόσμιου τζιχαντιστικού πυρήνα», συνέχισε.

Ο Μπαρνέα είπε ότι η Μοσάντ και οι αυστριακές μυστικές υπηρεσίες απέτρεψαν «μαζικές δολοφονίες, έως και εκατοντάδων νέων Ευρωπαίων ανδρών και γυναικών». Προηγούμενες αναφορές ανέφεραν ότι το σχέδιο της συναυλίας ματαιώθηκε με τη βοήθεια των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Η διοργανώτρια εταιρεία συναυλιών Barracuda Music ακύρωσε τις τρεις διαδοχικές, sold out συναυλίες στις 7 Αυγούστου, μια ημέρα πριν από την πρώτη εμφάνιση της Τέιλορ Σουίφτ στον χώρο. Ο Αυστριακός υπήκοος B. A., του οποίου το επώνυμο δεν κοινοποιήθηκε σύμφωνα με τους αυστριακούς κανόνες περί απορρήτου, καταδικάστηκε τον Μάιο του 2026 σε 15 χρόνια φυλάκισης, αφού καταδικάστηκε για αδικήματα, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού της επίθεσης.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια είχε γράψει τότε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «ο λόγος για τις ακυρώσεις με γέμισε με ένα νέο αίσθημα φόβου και μια τεράστια ενοχή επειδή τόσοι πολλοί είχαν σχεδιάσει να έρθουν σε αυτές τις συναυλίες».