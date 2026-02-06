Πρώην αστέρας της Μπουντεσλίγκα βρήκε στο... ebay το χαμένο του «κανόνι» του πρώτου σκόρερ (pic)

Ο Αϊλτόν αγαπήθηκε όσο λίγοι στην Βρέμη, καθώς θεωρείται ζωντανός θρύλος της ιστορίας της Βέρντερ. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός είχε βγει πρώτος σκόρερ στην Bundesliga όταν τη σεζόν 2003-04, όταν με τα 28 του γκολ οδήγησε τη Βέρντερ Βρέμης στην κατάκτηση του νταμπλ.

Το τρόπαιο του πρώτου σκόρερ όμως είχε χαθεί, υπό αδιευκρίνητες συνθήκες. 18 χρόνια μετά, ο πλέον παλαίμαχος ποδοσφαιριστής κατάφερε και εντόπισε το αυθεντικό «κανόνι» του πρώτου σκόρερ, το οποίο είχε βγει σε δημοπρασία σε πλατφόρμα του ebay. Φυσικά ο Αϊλτόν δεν το σκέφτηκε δεύτερη φορά, και αγόρασε το τρόπαιό του, προσθέτοντάς του ξανά στην συλλογή του.

Μάλιστα έχει κυκλοφορήσει και μια φωτογραφία στα μέσα δικτύωσης, που δείχνει τον παλαίμαχο σκόρερ να ποζάρει χαμογελαστός κρατώντας το «κανόνι», δίπλα σε μια παλαιότερη λήψη του με τη φανέλα της Βέρντερ, με την λεζάντα να γράφει πως «Ο Αΐλτον ξαναβρήκε το τρόπαιό του στο eBay και αποφάσισε να το επαναγοράσει 18 χρόνια μετά τη νίκη του».