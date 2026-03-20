Πρώην αστέρας του NBA άφησε τα κορτ για το wrestling και τώρα μπάινει στο WWE Hall of Fame

Ο Ντένις Ρόντμαν έχει φάει το NBA και τα γήπεδα με το κουτάλι. Ο θρύλος του NBA και πέντε φορές πρωταθλητής με τους Ντιτρόιτ Πίστονς και τους Σικάγο Μπουλς, είχε κάνει μια... στροφή στην καριέρα του την δεκαετία του 90', και ασχολήθηκε με την επαγγελματική πάλη, συμμετέχοντας σε τέσσερις αγώνες, εκ των οποίων οι τρεις πραγματοποιήθηκαν στο WCW.

Ο Ρόντμαν είχε κάνει το ντεμπούτο του στο WCW το 1997, και το είχε πάρει τόσο σοβαρά που είχε απουσιάσει από προπονήσεις τις ομάδας του το 1998 κατά την διάρκεια των τελικών του NBA, ούτως ώστε να εμφανιστεί στο «WCW Monday Nitro» για να προετοιμάσει αγώνα ως ομάδα με τον Χάλκ Χόγκαν απέναντι στους Ντάιαμοντ Ντάλας Πέιτζ και Καρλ Μαλόουν.

Ο 64χρονος πλέον Ρόντμαν θα εισαχθεί στο Hall of Fame του WWE, όπως αποκάλυψε την Παρασκευή ο Σαμς Σαράνια του ESPN. Πρόκειται για μια ειδική κατηγορία διασήμων από άλλους χώρους του αθλητισμού, όπως οι Πιτ Ρόουζ, Γουίλιαμ Πέρι, Μπομπ Γιούκερ, Μάικ Τάισον και Μοχάμεντ Άλι, με την τελετή για τον θρύλο του μπάσκετ να είναι έτοιμη να γίνει στις 17 Απριλίου στο Λας Βέγκας, στο πλαίσιο της εβδομάδας του WrestleMania.

Ο πρώην αστέρας των Μπούλς θα είναι το πέμπτο μέλος της τάξης του WWE Hall of Fame για το 2026. Την δεκαετία των 90s αποτέλεσε αμφιλεγόμενο πρόσωπο για το World Championship Wrestling και στην ιστορία του New World Order (nWo) κατά την περίοδο των περίφημων «Monday Night Wars», οπού μαζί με τον εκλιπόντα Χόγκαν πραγματοποίησε πολλές εμφανίσεις με αντίπαλους τους Λεξ Λούγκερ και The Giant στο Bash at the Beach, κατά τη διάρκεια της offseason του NBA.

Ο τελευταίος αγώνας του Ντένις Ρόντμαν στο WCW ήταν το 1999 απέναντι στον Μάτσο Μαν Ράντι Σάβατζ στο Road Wild. Η μικρή αυτή πορεία του στον κόσμο του wrestling ήταν σίγουρα πολύ πρωτότυπη και ασυνήθιστη για την εποχή, όμως ήταν ακόμα μια απόδειξη του πολύ απρόβλεπτου και τρελού χαρακτήρα του.