Πρώην δήμαρχος στο Μεξικό προκάλεσε σάλο με το μπούστο της: «Τι να κάνω, δεν μπορώ να το βγάλω»

Η πρώην δήμαρχος, Σάντρα Κουέβας, της πόλης Κουατεμόκ προκάλεσε σάλο με την εμφάνισή της σε βίντεο που γύρισε ανάμεσα σε οπαδούς της εθνικής ομάδας του Μεξικό σε πανηγυρισμούς για την πρόκριση της ομάδας.

Η Κουέβας διετέλεσε δήμαρχος από τον Οκτώβρη του 2021 μέχρι τον Μάρτιο του 2024 και εμφανίστηκε να πανηγυρίζει τις νίκες της ομάδας επί της Νότιας Αφρικής και της Νότιας Κορέας. Αρκετοί χρήστες στα social media σχολίασαν το μπλουζάκι που φορούσε και ανέφεραν ότι τόνιζε το πλούσιο μπόυστο της, με την ίδια να απαντά μέσω της Sun:

«Λοιπόν, παιδιά, τι να κάνω. Δεν μπορώ απλώς να το βγάλω. Δεν το εκλαμβάνω ως επίθεση, θα υπάρχουν εκείνοι που σκέφτονται έτσι και το εκλαμβάνουν υποτιμητικά, αλλά έτσι είμαστε εμείς οι Μεξικανοί» ανέφερε η Μεξικανή, η οποία εργάζεται πλέον ως συντονίστρια του πολιτικού κινήματος Mexico Nuevo.