«Άντε στο διάολο»: Η έκρηξη του Βανς μετά τις αποκαλύψεις του TIME για καμπάνια υπέρ του Ισραήλ

Σε μια σημαντική αποκάλυψη προέβη ρεπορτάζ του περιοδικού Time, η οποία μάλιστα προκάλεσε και την οργή του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς. Σύμφωνα με το περιοδικό ο πρώην επικεφαλής της προεκλογικής καμπάνιας του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ υλοποίησε ένα ψηφιακό σχέδιο επιρροής υπέρ του Ισραήλ και των θέσεών του, το οποίο στόχευε στους αμερικανούς συντηρητικούς ψηφοφόρους του προέδρου, κυρίως τους νέους. Με άλλα λόγια στο κοινό του Make America Great Again (MAGA).

Πιο αναλυτικά, ο Μπραντ Πάρσκεϊλ (Brad Parscale), πρώην διευθυντής της καμπάνιας του Τραμπ το 2020, εμφανίζεται να έχει εκπονήσει και υλοποιήσει ένα σχέδιο προκειμένου να στρέψει την κοινή γνώμη των ανθρώπων του MAGA υπέρ των θέσεων του Ισραήλ σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν, ώστε να υποστηρίξουν ουσιαστικά τη συνέχεια των εχθροπραξιών έναντι της θέσης του Τραμπ προ ολίγων μηνών που μιλούσε για κατάπαυση πυρός και συμφωνία ειρήνευσης - σημειώνεται, βέβαια, πως τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αλλάξει και πάλι στάση, συνεχίζοντας τελικά τις επιθέσεις κατά του Ιράν.

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Το σχέδιο

Το σχέδιο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Time, τέθηκε σε εφαρμογή το φθινόπωρο του 2025, όταν και το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ προσέλαβε την εταιρεία του Πάρσκεϊλ έναντι 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων τον μήνα. Ο επίσημος στόχος αυτής της συμφωνίας φαίνεται να αφορούσε στην καταπολέμηση του αντισημιτισμού. Παρόλ' αυτά, σύμφωνα με τις αποκαλύψεις, η πραγματική στόχευση ήταν να συγκρατήσει στους φιλοϊσραηλινούς κόλπους τους νέους του MAGA, για τους οποίους υπήρχε φόβος απομάκρυνσης, καθώς ούτως ή άλλως ο Τραμπ είχε εκλεγεί με μία ατζέντα που υποστήριζε το τέλος της εμπλοκής των ΗΠΑ σε πολέμους στο εξωτερικό, και τώρα βρισκόταν να συμμετέχει σε έναν ακόμα για χάρη του Ισραήλ.

Το ισραηλινό σχέδιο επιρροής των συντηρητικών Αμερικανών αφορούσε στη μαζική παραγωγή υλικού που υποστήριζε τις θέσεις του Ισραήλ σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν, όπως και για το Παλαιστινιακό, και τη διανομή του μέσω των social media. Παράλληλα, το σχέδιο περιελάβανε και τη χρηματοδότηση Αμερικανών influencer προκειμένου να ασκήσουν φιλοϊσραηλινή επιρροή στη συντηρητική νεολαία. Όπως επισημαίνεται, όμως, το σχέδιο μάλλον δεν είχε επιτυχία, καθώς ολοένα και περισσότεροι νέοι του MAGA απομακρύνθηκαν από τη στήριξή τους προς το Ισραήλ - όχι όμως τόσο γιατί εναντιώνονται στη γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ σε βάρος της Γάζας αλλά επειδή υποστηρίζουν τον «απομονωτισμό» των ΗΠΑ.

Οργισμένη απάντηση από τον Τζέι Ντι Βανς

Οι αποκαλύψεις αυτές προκάλεσαν και την οργή της αμερικανικής κυβέρνησης, με αξιωματούχους να επισημαίνουν πως χρησιμοποιήθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν Αμερικανοί πολίτες προκειμένου να στρέψουν την αμερικανική κοινωνία ενάντια στις αποφάσεις της κυβέρνησής τους. Η πιο έντονη απάντηση ήρθε από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, που μεταξύ άλλων δήλωσε: «Υπήρξε αυτό το άρθρο του Time. Αναφέρει μια σειρά από ανθρώπους που πληρώνονταν από έναν πρώην συνεργάτη της εκστρατείας του Τραμπ, ο οποίος με τη σειρά του πληρωνόταν από ορισμένα στοιχεία της ισραηλινής κυβέρνησης. Οι άνθρωποι αυτοί μου επιτίθενται με μανία επειδή προσπαθούσα να πετύχω τον διαπραγματευτικό στόχο που είχε θέσει ο πρόεδρος (...) Με κατηγορούσαν διαρκώς ότι δεν έπρεπε να διαπραγματευόμαστε με το Ιράν και ότι έπρεπε να συνεχίσουμε επ' αόριστον τη στρατιωτική εκστρατεία», καταλήγοντας πως «Η απάντησή μου είναι: Άντε στο διάολο. Θα κάνω αυτό που πρέπει για τον αμερικανικό λαό. Εκπροσωπώ πρώτα τους Αμερικανούς».

Τζέι Ντι Βανς/Reuters

Άρνηση των αποκαλύψεων από τον Πάρσκεϊλ

Ο ίδιος ο Πάρσκεϊλ αρνείται όσα του προσάπτονται από το ρεπορτάζ, δηλώνοντας πως «Δεν χρηματοδότησα, δεν οργάνωσα και δεν συμμετείχα ποτέ σε οποιαδήποτε προσπάθεια υπονόμευσης του προέδρου Τραμπ», ενώ αρνήθηκε και ότι χρησιμοποίησε ξένο χρήμα για να πληρώσει influencers, υποστηρίζοντας ότι η καμπάνια του ήταν επιτυχημένη στο να κρατήσει συσπειρωμένη τη βάση των υποστηρικτών του Τραμπ υπέρ του Ισραήλ.