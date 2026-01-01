Πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού χώρισε τη Miss Nigeria 2013 για να παντρευτεί τη Miss Nigeria 2014

Ο Εμάνουελ Εμενίκε έγινε γνωστός στο ελληνικό κοινό ως ένας δυναμικός επιθετικός με πλούσιο βιογραφικό, όμως τα χρόνια που ακολούθησαν την αποχώρησή του από τα γήπεδα τον έφεραν στο προσκήνιο για λόγους διαφορετικούς από τα γκολ. Η προσωπική του διαδρομή εξελίχθηκε σε μια ιστορία που δύσκολα περνά απαρατήρητη, καθώς συνδέθηκε με δύο από τις πιο προβεβλημένες γυναίκες της Νιγηρίας.



Γεννημένος το 1987, ο Νιγηριανός φορ έκανε καριέρα στην Ευρώπη, αγωνιζόμενος σε ομάδες με απαιτήσεις και πρωταγωνιστικό ρόλο. Σπάρτακ Μόσχας, Φενέρμπαχτσε και Γουέστ Χαμ αποτέλεσαν σημαντικούς σταθμούς, ενώ η παρουσία του στην εθνική Νιγηρίας τον καθιέρωσε σε διεθνές επίπεδο. Το καλοκαίρι του 2017 ήρθε στον Ολυμπιακό, με υψηλές προσδοκίες και ένα συμβόλαιο που μαρτυρούσε πίστη στις δυνατότητές του. Παρότι σκόραρε σε σημαντικά παιχνίδια, η παραμονή του στον Πειραιά αποδείχθηκε σύντομη και η καριέρα του πήρε σταδιακά την κατιούσα.

A reminder Nigerian footballer Emmanuel Emenike divorced his wife who was former Miss Nigeria 2013 to marry Miss Nigeria 2014



Only footballer in history to do this, what a legend 😂👏🏻 pic.twitter.com/KXMnnLsNxh — Nungua Burnaboy (@YiadomX) December 23, 2025





Εκεί που η ποδοσφαιρική του πορεία άρχισε να ξεθωριάζει, η προσωπική του ζωή άρχισε να απασχολεί έντονα. Ο Εμενίκε παντρεύτηκε αρχικά την Εζίνε Ακούντα, Miss Nigeria 2013, σε έναν γάμο που τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας. Η σχέση αυτή, ωστόσο, δεν είχε διάρκεια. Λίγο αργότερα, ο πρώην επιθετικός βρήκε νέο ξεκίνημα στο πλευρό της Ιχεόμα Ναντί, η οποία είχε στεφθεί Miss Nigeria το 2014, διαδεχόμενη μάλιστα την πρώτη του σύζυγο στον ίδιο θεσμό.



Με τη Ναντί δημιούργησε οικογένεια και απέκτησε δύο παιδιά, κλείνοντας ένα από τα πιο παράδοξα κεφάλαια που έχει γράψει ποτέ ποδοσφαιριστής, εντός και εκτός γηπέδων.