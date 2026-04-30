Πρώην Γάλλος ποδοσφαιριστής αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες: «Έγινα η σεξουαλική του σκλάβα»

Ο Ντιμίτρι Παγιέ μπορεί πριν από λίγους μήνες να αποσύρθηκε από την ενεργό δράση με τη Βάσκο ντα Γκάμα, άλλα βρίσκεται αντιμέτωπος με τις σοβαρότερες κατηγορίες.

Ο Γάλλος πρώην ποδοσφαιριστής κατηγορείται από τον Απρίλιο του 2025 για σωματική, σωματική και σεξουαλική βία, τη Λαρίσα Φεράρι, δικηγόρο με την οποία διατηρούσε σχέση από τον Αύγουστο του 2024 έως τον Μάρτιο του 2025.

Η ίδια κατέθεσε στις αρχές ένα έγγραφο 17 σελίδων με τίτλο «Από μαζορέτα σε σκλάβα, η αρχή όλων», στο οποίο περιγράφει αναλυτικά τον εφιάλτη που βίωσε. Υποστηρίζει ότι ο Παγιέ την εκμεταλλεύτηκε για να την υποβάλει σε «εξευτελιστικές σεξουαλικές πράξεις».

Η αποβολή το 2025

Μάλιστα τον Φεβρουάριο του 2025 υπέστη αποβολή, μετά από ένα επεισόδιο ζήλιας.

«Εξαιτίας της συμπεριφοράς του ένιωσα συναισθηματικά κακοποιημένη. Κατά τη διάρκεια του σεξ άρχισε να με τιμωρεί, να με χτυπά, να πατά το πρόσωπο και το σώμα μου», αναφέρει.

«Δεν είχα άλλη επιλογή, καμία αξιοπρέπεια. Μόνο μια βάναυση και αηδιαστική επιβολή από έναν άντρα που πίστευε ότι είχε το θεϊκό δικαίωμα να με κατέχει, να με κακοποιεί και να με απορρίπτει. Δεν ήταν πλέον ο άνθρωπος που κάποτε με προστάτευε. Ήταν σαν τέρας, ένα αρπακτικό. Έγινα η σεξουαλική του σκλάβα», συμπλήρωσε.

Η πλευρά του ποδοσφαιριστή

Ο 39χρονος αρνείται όλες τις κατηγορίες, παρότι στη κατάθεσή του στη μονάδα της αστυνομίας για τη βία κατά των γυναικών στην Τζακαρεπάγκουα, ο Παγιέ παραδέχτηκε την εξωσυζυγική σχέση, αλλά επέμεινε ότι όλα έγιναν με συναίνεση.

Παράλληλα, η υπεράσπισή του κατέθεσε στο δικαστήριο ένα υπόμνημα 64 σελίδων, στο οποίο αναφέρεται ότι οι «αντισυμβατικές σεξουαλικές πρακτικές» ήταν ιδέα της πρώην συντρόφου του.

Βέβαια η υπόθεση είχε μπει στο αρχείο, όμως η εισαγγελία την επανέφερε, εστιάζοντας στην ψυχολογική κακοποίηση και κάνοντας λόγο για «προσβλητικά και ταπεινωτικά σχόλια, καθώς και πράξεις ταπείνωσης και χειραγώγησης». Ο δικαστής εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο να επεκτείνει το κατηγορητήριο ώστε να συμπεριλάβει και τη σωματική και σεξουαλική βία, όπως ζητούν οι δικηγόροι του θύματος.