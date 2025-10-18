Πρώην γυναίκα παλαίμαχου ποδοσφαιριστή κυκλοφορεί ελεύθερη και... ανάβει φωτιές

Ο Γκρατσιάνο Πελέ αποκάλυψε τη νέα ζωή του μετά το διαζύγιό του με την «ομορφότερη γυναίκα στον κόσμο».

Ο παλαίμαχος Ιταλός επιθετικός χώρισε με την μακροχρόνια σύντροφό του, την Βικτόρια Βάργκα, μοντέλο από την Ουγγαρία.

Το ζευγάρι ήταν μαζί από το 2012 και ανακοίνωσε τον χωρισμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η οριστική ρήξη στη σχέση τους ήρθε τρία χρόνια αφότου ο 40χρονος Πελέ αποσύρθηκε από την αγωνιστική δράση, μετά την παρουσία του στην Πάρμα.

Κατόπιν παρέμεινε στον χώρο του ποδοσφαίρου δουλεύοντας στη Λέτσε. Παρόλα αυτά, ο Πελέ ζει εκτός Ευρώπης στο Ντουμπάι και προσαρμόζεται σε έναν νέο τρόπο ζωής.

Επιστρέφοντας για ένα παιχνίδι με τους παλαίμαχους της Φέγενορντ δήλωσε: «Ζω στο Ντουμπάι και εργάζομαι και για τη Λέτσε, την ομάδα μου στην Ιταλία. Δεν επιστρέφω πολύ συχνά».

Κατά την διάρκεια της σχέσης του με την Βάργκα, ήταν ένα από τα πιο λαμπερά ζευγάρια της σόουμπιζ. Tα ρεπορτάζ ανέφεραν την εντυπωσιακή καλλονή ως την πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο και το ζευγάρι ως το πιο όμορφο στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Η αποκάλυψη του χωρισμού

Το μοντέλο αποκάλυψε τον χωρισμό, δύο χρόνια μετά τον γάμο τους, γράφοντας στο προφίλ της στο Instagram:

«Γνωρίζετε ότι δεν μιλώ συχνά σχετικά με την ιδιωτική ζωή μου. Νομίζω ότι είναι σωστό να σας ενημερώσω ότι ο Γκρατσιάνο κι εγώ αποφασίσαμε να χωρίσουμε. Τα δώδεκα χρόνια που περάσαμε μαζί ήταν γεμάτα από όμορφες αναμνήσεις, τις οποίες θα κουβαλάμε στις καρδιές μας. Ευγενικά ζητώ την κατανόηση και τον σεβασμό σας αυτή τη στιγμή».

Το 2018 ο Πελέ θέλοντας να δείξει τον έρωτά του είχε γράψει στο Instagram:

«Βίκι Βάργκα, εγώ χωρίς εσένα είμαι σαν: ένα αεροπλάνο που δεν πετάει… ένας χρόνος χωρίς τον Ιούλιο… ένα ρεύμα που γίνεται ξηρό… ένα σπίρτο χωρίς φωτιά… ένα κύκλωμα χωρίς το καλώδιο… ένα αμάξι χωρίς λάστιχα… παπούτσια χωρίς κορδόνια.. μία πρόταση χωρίς κενά… ένας σπασίκλας χωρίς τις τιράντες του… ένα τηλέφωνο χωρίς πλήκτρα, ένα πρόσωπο χωρίς χαμόγελο… ένα ρολόι χωρίς χρόνο…κάλτσες χωρίς πόδια… φωτιά χωρίς ζέστη και μία καρδιά που δεν χτυπάει!».