Πρώην NBAer και παίκτης του Κολοσσού Ρόδου συνελήφθη για κλοπή και επίθεση σε αστυνομικό

Ο Τάι Λόσον μπορεί να διέγραψε μια αξιοσημείωτη πορεία στο NBA φορώντας τις φανέλες των Ντένβερ Νάγκετς και Σακραμέντο Κίνγκς, ενώ στην δύση της καριέρας του ήρθε στην χώρα μας για λογαριασμό του Κολοσσού Ρόδου, αλλά η ζωή του εκτός παρκέ δεν χαρακτηρίζεται και τόσο «ήσυχη».

Πιο συγκεκριμένα ο πρώην NBAer δημιουργούσε συχνά προβλήματα, τα οποία λάμβαναν χώρα εκτός γηπέδων, καθώς συχνά προκαλούσε εντάσεις και προβλήματα. Τελευταίο και πιο πρόσφατο περιστατικό, ήταν αυτό στο Castle Rock του Κολοράντο, καθώς ο άλλοτε παίκτης του Κολοσσού Ρόδου, φέρεται να έκλεψε ένα μπουκάλι βότκα και στην συνέχεια επιτέθηκε σε αστυνομικό, όπως αποκαλύπτει το «The California Post».

Όπως αναφέρει το συγκεκριμένο δημοσίευμα, ο Λόσον ούρλιαζε προς την αστυνομικό, την οποία και εξύβριζε κατά την διάρκεια της σύλληψης του. Η πρώτη φορά που συνελήφθη ο Αμερικανός ήταν στις 16 Ιουλίου, όταν ο ίδιος κατηγορήθηκε για κλοπή αλκοολούχου ποτού, με τον Λόσον να μεταφέρεται το αστυνομικό τμήμα του Castle Rock, όπου αφέθηκε ελεύθερος, καθώς κατηγορήθηκε για κλοπή αξία 300 ευρώ.