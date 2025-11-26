Πρώην παίκτης της Άρσεναλ παντρεύεται πρωταγωνίστρια ερωτικών ταινιών και ελπίζει να την... στρώσει

Ένα ειδύλλιο που ξεκίνησε πριν από περίπου ενάμιση χρόνο φαίνεται πως ετοιμάζεται να περάσει στο επόμενο επίπεδο. Σύμφωνα με το τουρκικό μέσο Kuzey Ekspres, ο Νικολά Πεπέ σκέφτεται σοβαρά να κάνει πρόταση γάμου στην πρωταγωνίστρια ερωτικών ταινιών και δημιουργό περιεχομένου στο OnlyFans, Τιάνα Τραμπ.



Ο νυν άσος της Βιγιαρεάλ, ο οποίος στο παρελθόν αγωνίστηκε στην Αγγλία για λογαριασμό της Άρσεναλ, φαίνεται πως έχει βρει στο πλευρό της 30χρονης Αμερικανίδας την αγάπη που αναζητούσε. Η είδηση έχει ήδη γίνει αντικείμενο συζήτησης στη χώρα, με πολλούς να εκπλήσσονται από τη σχέση που πλέον δείχνει να οδεύει προς... τα σκαλάκια της εκκλησίας.



Η Τραμπ, με έντεκα χρόνια παρουσίας στη βιομηχανία του ερωτικού κινηματογράφου και πάνω από 1,3 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram, φέρεται –σύμφωνα με όσους βρίσκονται κοντά στο ζευγάρι– να σκέφτεται ακόμη και το ενδεχόμενο αποχώρησης από τον χώρο. Μάλιστα, αποδίδονται στον Πεπέ δηλώσεις ότι «θα αποσυρθεί και θα γίνει γυναίκα για σπίτι», γεγονός που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη συζήτηση γύρω από το μέλλον τους.



Nicolas Pepe and his partner, Teanna Trump 📸 pic.twitter.com/FBT5Pqa3zl — Athlete Vanity (@AthleteVanity) November 24, 2025

Αν προχωρήσει ο γάμος, αυτός θα είναι ο δεύτερος για τον πρώην αστέρα της Premier League, ο οποίος είχε παντρευτεί το 2017 τη Γαλλίδα influencer Φάνι Β., με την οποία απέκτησε δύο παιδιά. Η σχέση τους ολοκληρώθηκε το 2024, χρονιά που ξεκίνησε η γνωριμία του με την Τραμπ.



Όπως αναφέρουν άνθρωποι από το περιβάλλον του παίκτη, «είναι ο έρωτας της ζωής του», κάτι που ενισχύει την αίσθηση πως η επισημοποίηση του δεσμού τους είναι θέμα χρόνου.