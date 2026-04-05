Πρώην παίκτης της Ίντερ έγινε... πυροσβέστης - Έσβησε φωτιά σε αγώνα στην Ελβετία

Μία απρόσμενη στιγμή εκτυλίχθηκε στην αναμέτρηση της Παραντίσο με τη Μπαβουά στην 3η κατηγορία της Ελβετίας, όταν φωτιά ξέσπασε ακριβώς πίσω από τη γραμμή του άουτ, προκαλώντας προσωρινή αναστάτωση σε παίκτες και θεατές.

Την κατάσταση όμως δεν άφησε να ξεφύγει ο Εζεκιέλ Σκελότο. Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής της Παραντίσο έτρεξε άμεσα στο σημείο, πήρε ένα λάστιχο και κατάφερε να σβήσει την πυρκαγιά πριν αυτή επεκταθεί, κερδίζοντας το χειροκρότημα όσων βρίσκονταν στο γήπεδο.

Ο 37χρονος μπακ-χαφ αγωνίζεται πλέον στη Γ’ κατηγορία της Ελβετίας, συνεχίζοντας μια μακρά επαγγελματική πορεία που τον είχε φέρει σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στην καριέρα του φόρεσε, μεταξύ άλλων, τις φανέλες των Ίντερ, Αταλάντα, Μπράιτον, Πάρμα και Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Μάλιστα, το 2012 κατέγραψε και τη μοναδική του συμμετοχή με την εθνική Ιταλίας, αγωνιζόμενος στη φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Αγγλία στο «Γουέμπλεϊ».

