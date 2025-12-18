Πρώην παίκτης του Ολυμπιακού για τον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι

Η Μάντσεστερ Σίτι χαρτογραφεί το μέλλον της, με τον Έντσο Μαρέσκα να ξεχωρίζει ως πιθανή επιλογή διαδοχής. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα έχει ταυτίσει το όνομά του με τη μεγαλύτερη περίοδο επιτυχίας στην ιστορία του συλλόγου, μετατρέποντας την ομάδα σε σημείο αναφοράς για το σύγχρονο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Παρ’ όλα αυτά, στο «Έτιχαντ» δεν αγνοούν το ενδεχόμενο μιας πρόωρης αλλαγής σελίδας, ακόμη κι αν ο Καταλανός δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2027.



Η συζήτηση για τη «μετά Πεπ» εποχή δεν γίνεται από ανασφάλεια, αλλά από στρατηγική σκέψη. Η Σίτι έχει χτίσει τη δυναστεία της πάνω στη συνέπεια και στον προγραμματισμό και θέλει να είναι έτοιμη για κάθε σενάριο. Σε αυτό το πλαίσιο, το όνομα του Έντσο Μαρέσκα έχει αρχίσει να ακούγεται έντονα στα ενδότερα του συλλόγου.

🚨 EXCL: Enzo Maresca high among candidates Manchester City considering in case Pep Guardiola exits next summer. #MCFC advancing contingency work for possibility of manager change - 45yo #CFC coach prominent alongside other potential options @TheAthleticFC https://t.co/nbrXrvHpIt — David Ornstein (@David_Ornstein) December 18, 2025





Ο Ιταλός τεχνικός δεν αποτελεί μια τυχαία επιλογή. Πρόκειται για έναν προπονητή που γνωρίζει εκ των έσω τη φιλοσοφία της Σίτι, έχοντας περάσει από διαφορετικούς ρόλους στο κλαμπ τα προηγούμενα χρόνια. Η παρουσία του τόσο στα αναπτυξιακά τμήματα όσο και στο επιτελείο της πρώτης ομάδας, στην πιο επιτυχημένη σεζόν της ιστορίας της, τον έχει βοηθήσει να αφομοιώσει το ποδοσφαιρικό DNA που καθιέρωσε ο Γκουαρδιόλα.



Φυσικά, κάθε συζήτηση παραμένει θεωρητική όσο ο Γκουαρδιόλα βρίσκεται στον πάγκο. Ωστόσο, το γεγονός ότι η Σίτι εξετάζει σοβαρά τη συνέχεια δείχνει έναν σύλλογο που δεν επαναπαύεται στο παρόν. Και αν πράγματι έρθει η στιγμή της αλλαγής, ο Μαρέσκα μοιάζει να πληροί πολλές από τις προϋποθέσεις για να κρατήσει τη σκυτάλη ψηλά.