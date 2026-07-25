Πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR αυτοπροτάθηκε στους Σίξερς του Λεμπρόν Τζέιμς
Παίκτης που αγωνιζόταν στον Παναθηναϊκό AKTOR την περασμένη σεζόν, έριξε τον εαυτό του στο τραπέζι των Φιλαδέλφεια Σίξερς λόγω... Λεμπρόν.
Ο Ρισόν Χολμς, που αγωνιζόταν για τα μισά της σεζόν 2025-26 στον Παναθηναϊκό AKTOR, εφόσον βρίσκεται χωρίς ομάδα και οι «βόμβες» στο Nba πυροδοτούνται, λόγω της μεγάλης μετακίνησης του Λεμπρόν Τζέιμς, τόνισε ότι γνωρίζει την πόλη, αναφερόμενος στο πέρασμά του από τους Σίξερς την τριετία 2015-18.
«Φίλε, ο ΛεΜπρόν στους Σίξερς, είναι τρελό. Αν χρειάζεστε έναν ακόμη, ξέρω ήδη τον δρόμο γύρω από την πόλη».