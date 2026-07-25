Πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR αυτοπροτάθηκε στους Σίξερς του Λεμπρόν Τζέιμς

Ο Ρισόν Χολμς, που αγωνιζόταν για τα μισά της σεζόν 2025-26 στον Παναθηναϊκό AKTOR, εφόσον βρίσκεται χωρίς ομάδα και οι «βόμβες» στο Nba πυροδοτούνται, λόγω της μεγάλης μετακίνησης του Λεμπρόν Τζέιμς, τόνισε ότι γνωρίζει την πόλη, αναφερόμενος στο πέρασμά του από τους Σίξερς την τριετία 2015-18.

Man bron to Philly that’s wild fr…ay if yall need one more i already know my way around the city 👀 @sixers — Richaun Holmes (@Rich_Holmes22) July 24, 2026

«Φίλε, ο ΛεΜπρόν στους Σίξερς, είναι τρελό. Αν χρειάζεστε έναν ακόμη, ξέρω ήδη τον δρόμο γύρω από την πόλη».