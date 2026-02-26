Πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ και παγκόσμιος σταρ του ποδοσφαίρου ανέλαβε κυβερνητικό πόστο

Ο Ντίμιταρ Μπερμπάτοφ αναλαμβάνει νέο ρόλο εκτός γηπέδων, αυτή τη φορά σε πολιτικό επίπεδο, καθώς διορίστηκε σύμβουλος του πρωθυπουργού της Βουλγαρίας για θέματα αθλητισμού. Ο παλαίμαχος άσος, που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στα ευρωπαϊκά γήπεδα και αγωνίστηκε στο παρελθόν και με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, επιστρέφει δυναμικά στην πατρίδα του από διαφορετικό μετερίζι.



Ο Βούλγαρος θρύλος θα συνεργάζεται άμεσα με τον πρωθυπουργό Αντρέι Γκιούροφ, έχοντας συμβουλευτικό ρόλο σε ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη και τη συνολική αναβάθμιση του αθλητισμού στη χώρα. Στόχος της νέας αυτής συνεργασίας είναι η διαμόρφωση πολιτικών που θα ενισχύσουν τη μαζική άθληση, θα προωθήσουν έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής και θα φέρουν τη νεολαία πιο κοντά στον αθλητισμό.



Ο Μπερμπάτοφ, που τα προηγούμενα χρόνια είχε εκφράσει έντονο ενδιαφέρον για τα διοικητικά του βουλγαρικού ποδοσφαίρου, κάνει τώρα το επόμενο βήμα, επιδιώκοντας να συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου αθλητικής πολιτικής. Η εμπειρία του από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και η διεθνής του αναγνώριση θεωρούνται σημαντικά «όπλα» στη νέα του αποστολή.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο ρόλος του θα είναι καθαρά εθελοντικός, καθώς δεν προβλέπεται οικονομική αποζημίωση για τη συνεισφορά του. Με αυτή την κίνηση, ο παλαίμαχος επιθετικός δείχνει έμπρακτα την πρόθεσή του να προσφέρει στην πατρίδα του, αξιοποιώντας το κύρος και τη γνώση που απέκτησε στα χρόνια της σπουδαίας καριέρας του.