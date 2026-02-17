Πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού αποσύρθηκε από το ποδόσφαιρο και ασχολείται με την... πολιτική

Ο Τζίμι Ντουρμάζ αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, όπως μεταδίδουν ξένα μέσα ενημέρωσης.

Ο 36χρονος Σουηδός μεσοεπιθετικός, που στο παρελθόν αγωνίστηκε και με τη φανέλα του Ολυμπιακού, μίλησε ανοιχτά για την απόφασή του, τονίζοντας πως την είχε ουσιαστικά πάρει ήδη από το προηγούμενο καλοκαίρι.

Όπως ανέφερε, μετά τη θητεία του στην ΑΪΚ επιθυμούσε μια τελευταία εμπειρία εκτός Σουηδίας. Έτσι, επέστρεψε στην Τουρκία και στη Γκεντσλερμπιρλιγί, με διάθεση να γνωρίσει σε βάθος τον σύλλογο και να προσφέρει όπου μπορούσε. Ωστόσο, οι δεσμεύσεις που του είχαν δοθεί δεν τηρήθηκαν, κάτι που τον απογοήτευσε έντονα.

Ο ίδιος παραδέχτηκε πως έχασε το κίνητρό του, δεν ένιωθε πλέον χαρά μέσα στο γήπεδο και δεν απολάμβανε τις προπονήσεις, συνειδητοποιώντας ότι αυτή την περίοδο της ζωής του υπάρχουν άλλα πράγματα που έχουν μεγαλύτερη σημασία. Πλέον, σκοπεύει να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά του, αλλά και να επικεντρωθεί στην ενασχόλησή του με την πολιτική.

Στην πλούσια καριέρα του, ο Ντουρμάζ φόρεσε στη Σουηδία τις φανέλες των BK Forward, Μάλμε και ΑΪΚ Στοκχόλμης, ενώ στο εξωτερικό αγωνίστηκε σε συλλόγους όπως η Γαλατασαράι, ο Ολυμπιακός και η Τουλούζ, μεταξύ άλλων. Με την εθνική Σουηδίας κατέγραψε 49 συμμετοχές, παίρνοντας μέρος και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018.