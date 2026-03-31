Πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν έκανα καμία συζήτηση με τον πρωθυπουργό για τον οργανισμό

Δεύτερη μέρα της κατάθεσης του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα, στη δίκη δύο πρώην στελεχών του οργανισμού που δικάζονται για υπεξαγωγή εγγράφου, αφού φέρονται να μη διαβίβασαν τα πορίσματα για «ύποπτα» ΑΦΜ, που έλαβαν επιδοτήσεις από τον οργανισμό.



Ο μάρτυρας ανέφερε ότι αφού παραιτήθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πήγε ως σύμβουλος στο Μαξίμου, δε συζήτησε με τον πρωθυπουργό για τον οργανισμό, αναφέροντας ότι με τον κ. Μητσοτάκη τον συνδέει μακροχρόνια φιλία από το 2000 «πριν ασχοληθεί με την πολιτική».

Πρόεδρος: Μας είπατε πως όταν πήγατε στον πρωθυπουργό, δεν συζητήσατε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί δεν συζητήσατε;

Μάρτυρας: Δεν κάναμε καμία συζήτηση, ίσως για την προστασία μου. Δεν ήθελε να με φέρει σε δύσκολη θέση.

Στο θέμα επανήλθε και ο Εισαγγελέας: Είπατε ότι είστε φίλοι με τον πρωθυπουργό. Γίνεται να έχω φίλο κάποιον, να με παίρνει στο γραφείο του μετά την παραίτησή μου και να μην κάνουμε καμία συζήτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ;

Μάρτυρας: Εύλογη η απορία σας. Υπήρχε άλλος τρόπος διαχείρισης. Όταν πήγα σύμβουλός του, υπήρχαν κρίσιμα θέματα που έπρεπε να διαχειριστεί, ήταν ο Covid τότε, οι ροές από τον Έβρο. Στον λόγο μου, δεν είμαι ο άνθρωπος που θα πάω να γκρινιάξω. Δεν ήρθα εδώ να πω ούτε δικαιολογίες ούτε ψέματα.

Εισαγγελέας: Από το 2020 έως και σήμερα 2026, δεν έτυχε να συζητήσετε τίποτα για το κομμάτι του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Μάρτυρας: Όχι. Ορίστηκε υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό ο κ. Βορίδης. Εγώ τι να πάω να πω;

Εισαγγελέας: Άρα είστε φίλοι ή γνωστοί;

Μάρτυρας: Εγώ θεωρώ τον πρωθυπουργό φίλο μου.

Ο κ. Βάρρας απαντώντας σε ερώτηση του Εισαγγελέα είπε ότι ακόμη και αν είχε αντίθετη γνώμη ως προς την αποστολή των προβληματικών ΑΦΜ στη δικαιοσύνη, εκείνος θα τα έστελνε γιατί τα στοιχεία «ήταν ικανά».

Ο μάρτυρας με την έναρξη της κατάθεσής του, είπε ότι το Σάββατο ενημερώθηκε πως εναντίον του υπέβαλε μήνυση για ψευδή κατάθεση η εταιρεία Neuropublic, τεχνικός σύμβουλος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως είπε, θεωρεί ως έμμεση απειλή την κίνηση αυτή, καθώς «είναι ένα οικονομικό μέγεθος η εταιρία και εγώ είμαι ανίσχυρος απέναντί της. Δεν μπορώ να αντεπεξέλθω οικονομικά απέναντί της. Σας είπα στην προηγούμενη συνεδρίαση ότι εγώ απειλές δε δέχθηκα, όμως μετά τη μήνυση, θυμήθηκα αυτό το κλίμα φόβου και απειλών που υπήρχε σε υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ».