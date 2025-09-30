Πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ορθά η 73χρονη από την Κοζάνη πήρε 800.000 ευρώ» - «Βολές» σε Αυγενάκη

Αιχμές στον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκης, όπως και στο διάδοχό του στον ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκο Μπαμπασίδη, άφησε ο Ευάγγελος Σημανδράκος, υπεραμυνόμενος της θητείας του, λέγοντας πως οι πληρωμές έγιναν στην ώρα τους, ενώ αναφέρθηκε και σε συγκεκριμένες «καυτές» υποθέσεις, όπως αυτή της 73χρονης αγρότισσας από την Κοζάνη.

Ο πρόεδρος του Οργανισμού την περίοδο ‘22 -’24, ο οποίος έχει βρεθεί στο επίκεντρο της υπόθεσης των αγροτικών επιδοτήσεων λόγω της επιστολής του για τα κόκκινα ΑΦΜ, υποστήριξε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής πως ο Λευτέρης Αυγενάκης τον απαξίωσε δημοσίως προκειμένου να τον εξωθήσει σε παραίτηση. Ο κ. Σημανδράκος είπε χαρακτηριστικά για την απόφασή του να προχωρήσει σε πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ:

«Έμαθα πως ο υπουργός είναι ενοχλημένος με την πληρωμή που έγινε. Δεν μου δόθηκε η δυνατότητα να εξηγήσω. Έπρεπε να μου ζητήσει εξηγήσεις, αλλά υπήρξε η επιλογή ενός υπουργού σε έναν λόγο απαξιωτικό στα ΜΜΕ», υποστήριξε. Ο ίδιος κατέθεσε πως δέχθηκε πιέσεις για τα δεσμευμένα ΑΦΜ. «Μου έγινε μνεία από τον κύριο Στρατάκο (σ.σ. τότε γενικό γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης) ότι κάτι πρέπει να κάνουμε με τα δεσμευμένα ΑΦΜ. Φάνηκε ότι ήθελαν να πληρωθούν. Αφότου έφυγα από τον Οργανισμό, έγινε έκτακτο ΔΣ για την αποδέσμευσή τους και ειπώθηκε πως υπάρχει άνωθεν πολιτική εντολή προκειμένου να προχωρήσει το θέμα», κατέθεσε.

Υποστήριξε δε πως του ζητήθηκε τηλεφωνικώς να πληρωθεί ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός ως “Φραπές”. «Ο Στρατάκος μου ζήτησε πάρα πολλές φορές να πληρωθεί ο Ξυλούρης. Μου είπε πως “πρέπει να πληρωθεί ο Γιώργος"», ανέφερε, ενώ υποστήριξε πως ο Ξυλούρης «υπήρξε συχνός επισκέπτης στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στον ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτό φαίνεται και από το βιβλίο επισκεπτών».

Περιγράφοντας τους λόγους παραίτησής του, ο Ευάγγελος Σημανδράκος έκανε λόγο για «παράτυπες διαδικασίες κατάληψης εξουσίας» από τον διάδοχό του Κυριάκο Μπαμπασίδη. Συγκεκριμένα, περιέγραψε με τον εξής τρόπο τα γεγονότα:

«Αναγκάστηκα να στείλω την επιστολή. Κανονίστηκε η ακρόαση στο Μαξίμου. Δεν είχαν πλήρη εικόνα για το τι συνέβαινε. Μου είπαν: “εσυ κάνεις τη δουλειά σου, προχωράς και μιλάμε το νέο έτος”. Μετά μου ζητήθηκε να πάω ξανά στο Μαξίμου, έπρεπε να ακυρώσω το ΔΣ στον ΟΠΕΚΕΠΕ που ήταν προγραμματισμένο εκείνη την ημέρα. Ο Μπαμπασίδης έκανε μόνος του ΔΣ, επικαλούμενος πως δεν υπήρχε δικό μου επίσημο έγγραφο. Παραιτήθηκα, επειδή δεν είχε νόημα να υφίσταμαι πλέον στον Οργανισμό, μετά από όλα αυτά». Ερωτηθείς για το εάν όσα συνέβησαν στο επίμαχο ΔΣ έγιναν μετά από συνεννόηση με το Μαξίμου, απάντησε: «Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω, αλλά όλα αυτό δείχνουν. Δεν μπορεί να είναι όλα τυχαία».

«Κακώς διαπομπεύθηκε η 73χρονη, δήλωσε 4.000 στρέμματα»

Ο ίδιος επέμεινε πως επί ημερών του «όλοι οι αγρότες ήταν πληρωμένοι στην ώρα τους». Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην υπόθεση της 73χρονης αγρότισσας από την Κοζάνη που απασχόλησε τον Τύπο, στην οποία καταβλήθηκαν 800.000 ευρώ, λέγοντας πως ορθώς έγινε η πληρωμή. «Κακώς διαπομπεύτηκε και αναφέρθηκε ότι δεν έχει εκτάσεις. Είχε 4.000 στρέμματα».

Νωρίτερα, ο Μακάριος Λαζαρίδης σχολίασε σκωπτικά: «Μας λέτε πως επί ημερών σας ήταν φοβερό το επίπεδο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και πως ήταν όλα καλώς καμωμένα. Μας λέτε πως σας αποθέωναν. Σε 10 μέρες βάλατε την Τυχεροπούλου σε 3 διευθύνσεις». Ο εισηγητής της ΝΔ επεσήμανε πως πριν ο μάρτυρας αναλάβει το τιμόνι του Οργανισμού, σύμφωνα με το ΓΕΜΗ, είχε επαγγελματικές δραστηριότητες μέσω της εταιρείας του SP-AGRO με τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων.

«Πώς είναι δυνατόν να κάνετε τα χαρτιά σας για πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και να μην αισθάνεστε εσείς ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων;», ρώτησε τον μάρτυρα, με εκείνον να επιμένει πως η εταιρεία του ουδεμία σχέση με ΚΥΔ είχε. Ο ίδιος κατέθεσε πως είχε ασχοληθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση ως ανεξάρτητος, χωρίς να έχει τη στήριξη κάποιου κόμματος.

Πηγές ΠΑΣΟΚ: «Εκεί που μας χρωστούσαν μας πήραν και το βόδι»

«Πράσινες» πηγές, επεσήμαναν πως η κατάθεση του Ευάγγελου Σημανδράκου, «επιβεβαίωσε τις πολιτικές παρεμβάσεις που δεχόταν για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων», καθώς κατέθεσε πως «ο Γιώργος Στρατάκος, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τον πήρε τηλέφωνο και του ζήτησε να προχωρήσει άμεσα η πληρωμή του Γιώργου Ξυλούρη, παρά το γεγονός ότι με βάση την έρευνα το ΑΦΜ του ήταν δεσμευμένο και η πληρωμή δεν προχωρούσε, καθώς υπήρχαν ανακρίβειες στις δηλώσεις του και στα ζώα του».

Αναφερόμενες δε στο ζήτημα της υπουργικής απόφασης του 2011 για την αρμοδιότητα της Περιφέρειας όσον αφορά στην καταγραφή ζώων, οι ίδιες πηγές σχολίαζαν πως η ΝΔ «κατέφυγε και πάλι στην γνωστή ομάδα αλήθειας σε γελοίες επιθέσεις, επιστρέφοντας στο 2011 για να επιρρίψει ανύπαρκτες ευθύνες στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ για την διεξαγωγή των ελέγχων των εκτάσεων και των ζώων των αγροτών. Μάταιος κόπος. Η αμηχανία μπροστά στην ευθύνη για διακοπή των επιδοτήσεων των αγροτών είναι παραπάνω από φανερή», όπως αναφέραν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ.