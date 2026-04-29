Πρώην προπονητής του Ολυμπιακού υποψήφιος «αντί-Μουρίνιο» στη Μπενφίκα

Ο Ζοσέ Μουρίνιο έχει ως βασικό του στόχο να βγάλει την Μπενφίκα στο Champions League, δίχως να ξεκαθαρίζει αν θα μείνει ή θα φύγει από την Πορτογαλία στο τέλος της σεζόν. Ισπανικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για την πιθανή επιστροφή του πολυέμπειρου προπονητή στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, με αποτέλεσμα «οι αετοί» να ψάχνουν για τον αντικαταστάτη του.

Η ομάδα της Λισαβόνας,, έχει στο στόχαστρο τον πρώην τεχνικό του Ολυμπιακού, Μάρκο Σίλβα, τον οποίο και κρίνουν ως τον ιδανικότερο αντικαταστάτη του Μουρίνιο. Το συμβόλαιο του Πορτογάλου κόουτς με την Φούλαμ λήγει στο τέλος της σεζόν με την ομάδα του Λονδίνου να μην έχει κινηθεί ακόμα για την ανανέωσή του.

Στο παιχνίδι απόκτησης νέου προπονητή έχει μπει και η Τσέλσι, καθώς «έδιωξε» τον Ροσενιόρ από τον πάγκο της, με τον Μάρκο Σίλβα να ταιριάζει στα πλάνα της διοίκησης των Άγγλων.

Treinador português tem o perfil idealizado pelos encarnados



Ο 48χρονος Μάρκο Σίλβα κατέχει και το πρωτάθλημα της σεζόν 2015-16 με τον Ολυμπιακό σε μία κυρίαρχη σεζόν για τους ερυθρόλευκους.