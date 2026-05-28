Πρώην σύμβουλος CIA: Υπάρχουν 4 φυλές εξωγήινων - Βαθαίνει το μυστήριο με νέο θάνατο ερευνητή UFO

Οι θεωρίες γύρω από την ύπαρξη εξωγήινης ζωής επιστρέφουν δυναμικά στο προσκήνιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτήν τη φορά με φόντο δηλώσεις πρώην αξιωματούχων που φέρονται να είχαν πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες.

Οι αποκαλύψεις, οι αναφορές σε «μη ανθρώπινα όντα» κι ένας ανεξήγητος θάνατος δημιουργούν ξανά ένα πυκνό πέπλο μυστηρίου γύρω από τα UFO και τα μυστικά προγράμματα των αμερικανικών υπηρεσιών.

Πρώην σύμβουλος της CIA: Εντοπίστηκαν «μη ανθρώπινες οντότητες»

Στο επίκεντρο της νέας συζήτησης βρίσκεται ο Χαλ Πούθοφ, πρώην σύμβουλος της CIA και ερευνητής φαινομένων που σχετίζονται με UFO.

Σε τοποθετήσεις του στο ντοκιμαντέρ του σκηνοθέτη Νταν Φάραχ, υποστήριξε ότι υπάρχουν πληροφορίες για περιστατικά συντριβών αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενων αντικειμένων, όπου φέρεται να εντοπίστηκαν «μη ανθρώπινες οντότητες».

Ο ίδιος ανέφερε ότι τα στοιχεία αυτά προέρχονται από πρόσωπα που είχαν συμμετοχή ή γνώση απόρρητων προγραμμάτων αμερικανικών υπηρεσιών, χωρίς ωστόσο να παρουσιάζονται δημόσια αποδεικτικά δεδομένα που να επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς.

Οι τέσσερις «τύποι» εξωγήινων που προκαλούν ερωτήματα



«Άτομα που συμμετείχαν σε επιχειρήσεις ανάκτησης έχουν αναφέρει ότι υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις τύποι. Δεν είχα προσωπική πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία, όμως πιστεύω τους ανθρώπους με τους οποίους μίλησα — τέσσερις διαφορετικές μορφές ζωής», δήλωσε ο ερευνητής της CIA Χαλ Πούθοφ στο podcast The Diary of a CEO.

Αν και ο Πούθοφ, φυσικός κβαντικής με σπουδές στο Stanford, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, ο επί πολλά έτη συνεργάτης του και πρώην συνάδελφος στο AAWSAP, Δρ. Έρικ Ντέιβις, ο οποίος έχει συνεργαστεί με το Πεντάγωνο είχε αναφέρει πέρυσι τα 4 είδη.

Οι φυλές αυτές περιγράφονται ως:

οι «Γκρίζοι»,

οι «Βόρειοι»,

οι «Εντομοειδείς»,

και οι «Ερπετοειδείς».

Σύμφωνα με τον Ντέιβις, όλα τα υποτιθέμενα είδη διαθέτουν δύο χέρια, δύο πόδια και γενικά ανθρωποειδή μορφή, επικαλούμενος σχετικές αναφορές υπηρεσιών πληροφοριών.

Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι τόσο οι «Ερπετοειδείς» όσο και οι «Βόρειοι» έχουν περίπου ανθρώπινο μέγεθος, με ύψος που φτάνει τα 1,80 μέτρα.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν, σύμφωνα με τη New York Post, σε συνάντηση του οργανισμού UAP Disclosure Fund το 2025, στην οποία παρευρέθηκαν οι Ρεπουμπλικανοί βουλευτές Νάνσι Μέις, Άνα Παουλίνα Λούνα και Έρικ Μπέρλισον.

Four species of aliens have been pulled from crashed UFOs: ex-government researcher https://t.co/FTfnVPb4sd pic.twitter.com/K8206Oxdfw — New York Post (@nypost) May 16, 2026

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ της πρώτης παρτίδας των λεγόμενων «Alien Files».

Τις τελευταίες ημέρες, οι συζητήσεις γύρω από εξωγήινους και αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα (UFO) έχουν ενταθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς πολλοί υποστηρικτές θεωριών περί εξωγήινης ζωής και λάτρεις των UFO πιστεύουν ότι πλησιάζει η λεγόμενη «Ημέρα Αποκάλυψης» (Disclosure Day).

Ο όρος αναφέρεται στην πιθανή δημοσιοποίηση αποδείξεων που, σύμφωνα με αυτές τις θεωρίες, κυβερνήσεις κρατούσαν μυστικές επί δεκαετίες και επιβεβαιώνουν την ύπαρξη εξωγήινων. Το κίνημα της «Αποκάλυψης» έχει αποκτήσει ιδιαίτερη δημοφιλία τα τελευταία χρόνια, καθώς οι συζητήσεις για UFO και εξωγήινη ζωή έχουν περάσει όλο και περισσότερο στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Εξάλλου, ο πρόεδρος Τραμπ φέρεται να δημιούργησε διαυπηρεσιακή επιτροπή υπό τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ για την επίβλεψη της αποδέσμευσης των αρχείων που σχετίζονται με εξωγήινους.

Ο μυστηριώδης θάνατος που πυροδότησε νέα σενάρια



Την ίδια στιγμή, νέες απορίες προκαλεί στις ΗΠΑ η υπόθεση του ερευνητή UFO και αεροδιαστημικής Μάρτιν Έινταν Σάφερ, ο οποίος βρέθηκε νεκρός πριν από περίπου δύο μήνες ενώ κρατούνταν στο Νέο Μεξικό.

Οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει μέχρι σήμερα τα ακριβή αίτια θανάτου του, γεγονός που έχει δώσει τροφή σε νέα σενάρια και υποψίες στα κοινωνικά δίκτυα και στις κοινότητες που ασχολούνται με ανεξήγητα φαινόμενα.



Facebook

Ενασχόληση με «αντιβαρύτητα» και θεωρίες για UFO

Σύμφωνα με το LinkedIn του, ο Σάφερ είχε σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο του Νέου Μεξικού, με ενδιαφέροντα που σχετίζονταν με τη βιωσιμότητα, τα διαστημοδρόμια και έννοιες γύρω από UFO/UAP. Παράλληλα, είχε σπουδάσει αστροφυσική και αστρονομία στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο στο Boulder.

Ο επιστήμονας δραστηριοποιούνταν στον χώρο της λεγόμενης «περιθωριακής επιστήμης» ενώ το LinkedIn και η ιστοσελίδα του APEC αποκαλύπτουν επίσης ότι συμμετείχε σε κύκλους έρευνας γύρω από UFO/UAP και εναλλακτικά συστήματα πρόωσης και τεχνολογίες αντιβαρύτητας — ένα πεδίο που εδώ και δεκαετίες συνδέεται με θεωρίες γύρω από UFO και εξωγήινη τεχνολογία, ενώ φερόταν να συνδέεται με τη Falcon Space.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ο αυτοαποκαλούμενος εφευρέτης κρατούνταν αντιμετωπίζοντας σειρά κατηγοριών, μεταξύ των οποίων εμπρησμός και διάρρηξη. Παράλληλα, πρόσωπα που παρουσιάζονταν ως συνεργάτες του υποστήριζαν ότι αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας γεγονός που αποδυναμώνει σημαντικά τους όποιους ισχυρισμούς του.

Οι αναρτήσεις που προκαλούσαν ανησυχία



Τους τελευταίους μήνες πριν από τον θάνατό του, οι λογαριασμοί του Σάφερ στα social media είχαν γεμίσει με τρομολαγνικές αναρτήσεις και ισχυρισμούς.

Ο ίδιος υποστήριζε ότι είχε υποβληθεί σε πειράματα και ότι στο σώμα του είχαν τοποθετηθεί εμφυτεύματα, τα οποία — όπως ισχυριζόταν — σχετίζονταν με εξωγήινες οντότητες ή «Non-Human Intelligence (NHI)».

Σε ανάρτησή του έναν μήνα πριν πεθάνει, είχε γράψει: «Θέλω να αφαιρεθούν όλα αυτά τα εμφυτεύματα. Θέλω να απελευθερωθώ από το σώμα και το μυαλό μου, τα οποία δεν ελέγχω».

Σε άλλες δημοσιεύσεις ανέφερε ότι δεχόταν επιθέσεις μέσα στο σπίτι του, ενώ κοινοποιούσε φωτογραφίες με μικρούς μώλωπες, ισχυριζόμενος ότι βρίσκονταν στα σημεία όπου είχαν τοποθετηθεί τα υποτιθέμενα εμφυτεύματα.

X

Η αναφορά στη Neuralink του Elon Musk

Ιδιαίτερη αίσθηση είχε προκαλέσει ανάρτησή του στις 30 Δεκεμβρίου 2025, όταν απευθύνθηκε δημόσια στη Neuralink, την εταιρεία εγκεφαλικών εμφυτευμάτων του Έλον Μασκ.

Ο Σάφερ ισχυρίστηκε χωρίς αποδείξεις ότι εξωγήινοι είχαν εμφυτεύσει τεχνολογία στο σώμα του, η οποία — όπως έλεγε — σχετιζόταν άμεσα με τις τεχνολογίες που αναπτύσσει η εταιρεία.

«Υπάρχει κάτι που βιώνω έχοντας ένα εμφύτευμα NHI, το οποίο σχετίζεται άμεσα με την ανάπτυξη του Neuralink», είχε γράψει χαρακτηριστικά.

Σε άλλη ανάρτησή του πρόσθετε: «Θα ήθελα να μπορούσα να αφαιρέσω τα εμφυτεύματα και να αναιρέσω ό,τι μου έχει γίνει».

Οι συνδέσεις με ερευνητικές ομάδες και startup



Ο Σάφερ συνδεόταν με το Alternative Propulsion Engineering Conference, μια διαδικτυακή κοινότητα επιστημόνων, μηχανικών και ανεξάρτητων ερευνητών που ασχολούνται με θεωρητικές τεχνολογίες αεροδιαστημικής και προηγμένων συστημάτων πρόωσης.

Παράλληλα, είχε δηλώσει ότι ήταν συνιδρυτής της Falcon Space, startup στο Νιου Τζέρσεϊ που φερόταν να ερευνούσε εναλλακτικά συστήματα πρόωσης χωρίς τη χρήση συμβατικών πυραυλικών καυσίμων.



Η σχέση με τον θάνατο της ερευνήτριας Έιμυ Εσκρίτζ



Η υπόθεση του Σάφερ έφερε ξανά στο προσκήνιο και τον θάνατο της Έιμυ Εσκρίτζ, μιας ερευνήτριας που εργαζόταν επίσης σε τεχνολογίες αντιβαρύτητας. Σύμφωνα με παρουσιάστρια του podcast Liminality, η Falcon Space — με την οποία συνδεόταν ο Σάφερ— φέρεται να είχε σχέσεις και με τον Μαρκ Σόκολ, πρώην σύντροφο της Εσκρίτζ.

Η Εσκρίτζ είχε δηλώσει δημόσια ότι δεχόταν απειλές, επιθέσεις και απόπειρες νάρκωσης από άγνωστα άτομα, ενώ συμμετείχε σε ερευνητικά προγράμματα για αντιβαρυτικούς κινητήρες και προηγμένα συστήματα ασφαλείας για το αμερικανικό Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Η 34χρονη επιστήμονας πέθανε το 2022 από αυτοπυροβολισμό, σύμφωνα με τις επίσημες αρχές. Ωστόσο, συνεργάτες της είχαν αναφέρει ότι η ίδια επέμενε πως δεν είχε αυτοκτονικές τάσεις.

Ένα μοτίβο υποθέσεων που τροφοδοτεί ερωτήματα



Η σύνδεση των δύο υποθέσεων — του Σάφερ και της Εσκρίτζ— έχει ενισχύσει συζητήσεις γύρω από μια σειρά θανάτων και υπόπτων περιστατικών που αφορούν ερευνητές σε τομείς αιχμής, όπως η αεροδιαστημική και οι προηγμένες τεχνολογίες πρόωσης.

Παρότι δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ότι οι υποθέσεις συνδέονται μεταξύ τους, οι παράλληλες αναφορές σε απειλές, ψυχολογική πίεση και εμπλοκή σε ερευνητικά προγράμματα υψηλής ευαισθησίας έχουν οδηγήσει σε αυξημένο ενδιαφέρον από το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης.

Μέχρι σήμερα, οι αρχές δεν έχουν καταλήξει σε ενιαίο συμπέρασμα που να συνδέει τα περιστατικά, ενώ οι περισσότερες υποθέσεις παραμένουν ανεξιχνίαστες ή αμφιλεγόμενες.

Μυστικά προγράμματα ή σύγχρονοι μύθοι;

Ο συνδυασμός των νέων δηλώσεων, των θεωριών για εξωγήινες μορφές και του ανεξήγητου θανάτου έχει επαναφέρει στο δημόσιο διάλογο τα σενάρια περί μυστικών κυβερνητικών προγραμμάτων και πιθανής εξωγήινης παρουσίας στη Γη.



Παρά τον θόρυβο που προκαλούν οι αποκαλύψεις, μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν επίσημα επιβεβαιωμένα στοιχεία που να αποδεικνύουν την ύπαρξη εξωγήινων όντων ή την παρουσία τους στον πλανήτη.

Οι επιστήμονες πάντως αποκλείουν τη δυνατότητα έλευσης εξωγήινων προς τη Γη είναι πρακτικά αδύνατο κι αυτό γιατί δεν μπορούν να έχουν προηγμένη τεχνολογία αλλά γιατί «το ταβάνι και τους περιορισμούς τους βάζει η ίδια η Φυσική».

Ωστόσο, οι υποθέσεις αυτές συνεχίζουν να τροφοδοτούν τη φαντασία, το μυστήριο και τις θεωρίες που εδώ και δεκαετίες στοιχειώνουν τη δημόσια συζήτηση γύρω από τα UFO.

Με πληροφορίες από nypost, lamag.com, CNN, Daily Mail, «Αυτοψία» Alpha