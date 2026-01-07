Πρώην τοξικομανής κατά Βαρουφάκη για το ecstasy:«Δεν έχει επίγνωση τι λέει, να παρέμβει εισαγγελέας»

«Θέλω να πω ότι ξεκίνησα από τα λεγόμενα «ελαφριά» ναρκωτικά, όπως είναι το χασίς και κάτι άλλα φτιαγμένα σε εργαστήρια ερασιτεχνών που μας τα έφερναν από το Βερολίνο θυμάμαι και πίστευα ότι όχι απλά δεν είναι επικίνδυνα, αλλά ότι μου κάνουν καλό γιατί ανοίγομαι και διασκεδάζω. Τελικά όμως διαλύθηκα και φυσικά είμαι από αυτούς που κατέφυγαν στα πιο σκληρά ναρκωτικά, γιατί έτσι πάει. Όταν έχεις μάθει σε εύκολες λύσεις, όταν έχεις δικτυωθεί με ανθρώπους που κάνουν τα ίδια πράγματα, ε τότε είναι βέβαιο ότι αυτά είναι ο “προθάλαμος” για την κοκαΐνη και την ηρωίνη.

-Εσείς φτάσατε μέχρι και αυτά τα πιο σκληρά ναρκωτικά που λέτε;

Ναι, ναι.

Όλα αυτά τα πράγματα έβλεπα και γι’ αυτό μετά άφησα τις θεωρίες, τις «βαρουφάκιες», τις μπαρούφες, αλλά είναι επικίνδυνες. Η λέξη μπαρούφα είναι πάρα πολύ ελαφριά. Είναι επικίνδυνες… Απορώ πώς ένας άνθρωπος με δημόσιο λόγο τολμάει και λέει τέτοια πράγματα. Αν έχεις την εμπειρία, να την κρατήσεις για τον εαυτό σου. Απλά βρισκόμαστε σε μια Ελλάδα όπου τα πάντα έχουν υποβαθμιστεί και μπορεί να βγαίνει ένας άνθρωπος που έχει κάνει και πολιτικό κόμμα και λέει πράγματα που δεν θα τα πει ούτε ένας ανόητος σε μια καφετέρια.»

Δεν ανήκουν σε διαφορετικές πολιτικές παρατάξεις, ούτε είναι επιστήμονας με ιατρικές γνώσεις. Είναι όμως ένας πρώην τοξικομανής. Ένας άνθρωπος που είχε χάσει το δρόμο και το μυαλό του στο «λαβύρινθο» των ναρκωτικών και που κατάφερε να βρει την έξοδο κινδύνου μετά από πολύ κόπο. Ο κύριος Δαμιανός Δουίτσης, που τα τελευταία χρόνια παλεύει να βοηθήσει νέους ως Σύμβουλος Απεξάρτησης, απαντά αποκλειστικά μέσω του Flash.gr, στον κύριο Γιάνη Βαρουφάκη και στα όσα ανέφερε στο podcast της Γαίας Μερκούρη, περί χρήσης ναρκωτικών ουσιών.

Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «Έχω πάρει ουσίες, αυτό έλειπε να μην είχα. Έχω πάρει ecstasy μια φορά και ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, μέχρι τη μεθεπόμενη μέρα. Ενώ αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο αν και δεν βρίσκω πια, δεν μου δίνει κανείς, είναι το απλό χόρτο». Ο κύριος Δουίτσης από την άλλη, που έχει κινδυνέψει να χάσει τη ζωή του, χαρακτηρίζει τα λεγόμενα του κ. Βαρουφάκη επικίνδυνα, ζήτησε την παρέμβαση του εισαγγελέα, ενώ τόνισε πως από προσωπική εμπειρία γνωρίζει πως τα πιο ελαφριά ναρκωτικά, είναι ο «προθάλαμος» για την ηρωίνη και την κοκαΐνη…

Να παρέμβει εισαγγελέας

«Είναι εγκληματικό , είναι σοβαρή ανοησία. Προσωπικά δίνω αγώνα για να μην περνάει στους νέους αυτό το μήνυμα για τα ναρκωτικά. Δίνω ομιλίες σε παιδιά λυκείου που έχουν απενοχοποιήσει το χασίς, του έχουν αλλάξει ονομασία τα τελευταία χρόνια και το έχουν βαφτίσει «Κάνναβις» γιατί ακούγεται πιο κομψά και πιο ακίνδυνα, αφού το χασίς παραπέμπει στους χασικλήδες. Όσο για τα συνοδευτικά που συνήθως παίρνουν οι νέοι, είναι κι αυτό που είπε ο κύριος Βαρουφάκης (ecstasy), χωρίς να έχει επίγνωση και θέλοντας να αγγίξει τις χορδές των εφήβων που θέλουν να δοκιμάζουν τέτοια πράγματα, θέλουν να χορεύουν 15 ώρες στα κλαμπ και αν τους πει κάτι ο γονέας (να μην δοκιμάσουν ναρκωτικές ουσίες) να πούνε “Ορίστε, τι μιλάτε; Ένας άνθρωπος ο οποίος υπήρξε και υπουργός λέει ότι είναι ένα πράγμα το οποίο ευχάριστο κλπ. Εδώ θα έπρεπε να υπάρχει ένας εισαγγελέας που να τον καταγγείλει για προώθηση επικίνδυνων συμπεριφορών.»

Ματίνα Παγώνη: «Ήταν λάθος τοποθέτηση – Μας φέρνουν παιδιά μέσα στη νύχτα και τα διασωληνώνουμε»

Ήταν λάθος τοποθέτηση, σημειώνει κι η πρώην πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη , μιλώντας στο Flash. Οι μεγάλοι άνθρωποι δίνουν το παράδειγμα στα νέα παιδιά, λέει κι αυτή τη φορά το παράδειγμα ήταν λάθος, ενώ συμπληρώνει πως οι εικόνες των νέων παιδιών που κάνουν χρήση και καταλήγουν στο νοσοκομείο δεν θα σβήσουν ποτέ από το μυαλό της…

«Όσο τα παιδιά βλέπουν μεγάλους ανθρώπους να μιλάνε γι αυτά τα θέματα με τέτοια άνεση και να δίνουν ένα παράδειγμα στα μικρότερα ότι “ναι εντάξει μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, εγώ τα χρησιμοποίησα…” Νομίζω ότι ήταν λάθος τοποθέτηση, δεν έπρεπε να γίνει γιατί τα μικρά παιδιά, οι ηλικίες 14 έως 17 ετών είναι τα παιδιά που μιμούνται ό,τι ακούνε. Για εμάς τουλάχιστον που διαχειριζόμαστε νέους ανθρώπους με τα ναρκωτικά και όχι μόνο, έχουμε την εμπειρία και γνωρίζουμε πόσο έχουν καταστρέψει ειλικρινά και κυριολεκτικά τη ζωή τους. Γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή όταν μιλάμε κι απευθυνόμαστε στους νέους. Εγώ δεν αναφέρουμε προσωπικά μόνο στον κύριο Βαρουφάκη. Αναφέρομαι σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ΜΜΕ. Πρέπει να είναι πολύ προσεκτική η αναφορά τους πάνω σε αυτά τα θέματα.

-Έχετε δει σχετικές εικόνες κυρία Παγώνη που δεν θα τις ξεχάσετε ποτέ στη ζωή σας;

Πώς δεν έχω δει. Έχω δει παιδιά να μας τα φέρνουν τη νύχτα σε τέτοιες καταστάσεις που να διασωληνώνονται. Νέα άτομα, να τα ψάχνουν οι οικογένειες τους και να είναι σε μια κατάσταση που να τα βλέπεις και να τα λυπάσαι. Να λες, αυτή είναι η νεολαία μας; Ειλικρινά σας μιλάω αυτές τις εικόνες δεν μπορεί και ποτέ κανένας γιατρός που δουλεύει στα νοσοκομεία να τις ξεχάσει.»

«Δεν υπάρχουν ελαφριά ναρκωτικά. Είναι όλα επικίνδυνα. Είμαι 34 χρόνια καθαρός κι ακόμα πληρώνω τις συνέπειες.»

Μπορεί κάποτε να «χάιδευαν» τ’ αυτιά μου, τα λεγόμενα του κυρίου Βαρουφάκη, μας λέει o κύριος Δούιτσης, αφού ο τελευταίος ως πρώην ναρκομανής έψαχνε δικαιολογίες για το ταξίδι του στον κόσμο των ουσιών. Σήμερα όμως κι ενώ μοιράζεται μαζί μας εμπειρίες δύσκολες για τις οποίες ακόμα πληρώνει το τίμημα, χαρακτηρίζει τον εαυτό του μετανιωμένο και ανόητο…

«Πραγματικά, έχω φάει χρόνια από τη ζωή μου προσπαθώντας να ανατρέψω όλο αυτό το θετικό κλίμα υπέρ των δήθεν ελαφριών ναρκωτικών, που όμως δεν είναι καθόλου ελαφριά. Είναι επικίνδυνα! Προκαλούν ψυχικές διαταραχές. Και το χασίς και τα λεγόμενα “ανεβαστικά” όπως είναι το έκσταση, που είναι της μόδα στα τελευταία 20 χρόνια. Αυτά προωθούν οι ναρκέμποροι, αυτά παίρνουν οι νέοι κι έτσι έχουμε παιδιά, ανθρώπους οι οποίοι είναι διαταραγμένοι έχοντας χάσει γόνιμες περιόδους από τη ζωή τους.

Δεν τους λέμε όμως ότι όλα τα παιδιά θα πρέπει να είναι προσηλωμένα στο τι θα σπουδάσουν και να προσφέρουν στην κοινωνία, στην οικογένειά τους, στον εαυτό τους. Όλ’ αυτά που ίσως ακούγονται γραφικά, αλλά εγώ τα λέω. Εγώ, ένας μετανιωμένος πια, ανόητος, που στην εποχή μου ίσως θα μου άρεσε ν’ ακούω αυτά που είπε ο κ. Βαρουφάκης για να δικαιολογήσω την ανοησία μου, τη φιληδονία μου. Που ήθελα απλά να διασκεδάζω, να πληρώνει άλλος και να μην κάνω τίποτα για ένα διαφορετικό μέλλον για τον εαυτό μου και στην πατρίδα μου. Και που ακόμα πληρώνω τις συνέπειες. Σήμερα που είμαι 34 χρόνια καθαρός, αφότου βρήκα τα προγράμματα των Ανώνυμων Ναρκομανών.»

«Έκοψα τα ναρκωτικά γιατί κατάλαβα ότι ή θα καταλήξω ισόβια στο ψυχιατρείο ή θα σκοτωθώ»

Η ψυχική διαταραχή, προειδοποιεί γονείς και νέα παιδιά, είναι το ένα -σίγουρο- κεφάλαιο που γράφουν στη ζωή τους οι χρήστες ναρκωτικών. Το άλλο είναι όχι απλώς ο φόβος, αλλά η απειλή του αναπάντεχου θανάτου, είτε από τις ουσίες, είτε από κάποιο ατύχημα που μπορεί να προκληθεί εξαιτίας τους…

«Αν υπάρχει μια προδιάθεση,(οι ουσίες) μπορεί να σε οδηγήσουν σε κάποια ψυχιατρική διαταραχή. Διπολική διαταραχή, σχιζοφρένια, ψύχωση κι αυτές είναι μερικές επιπτώσεις και συνέπειες (στην ψυχική υγεία ενός χρήστη) γιατί σίγουρα είναι ένας άνθρωπος το μυαλό του οποίου επηρεάζεται. Δεν υπάρχει συνοχή, δεν υπάρχει κριτική και ώριμη σκέψη, δεν υπάρχει αντίληψη, γιατί είσαι στην «κοσμάρα» σου, να το πω έτσι απλά.

-Και φυσικά υπάρχει κι ο κίνδυνος του θανάτου…

Φυσικά κι όχι μόνο από κάποιο ατύχημα. Γιατί μετά κάποιοι θα μπουν στο αυτοκίνητο, κάποιοι θα οδηγήσουν, οπότε καταλαβαίνετε πώς θα οδηγήσει ένας άνθρωπος ο οποίος ούτε να περπατήσει δεν μπορεί;

-Τα έχετε βιώσει κι εσείς όλα αυτά;

Φυσικά. Υπήρχαν ατυχήματα, ξύπνησα σε νοσοκομείο με τελείως διαλυμένο αυτοκίνητο…

-Φοβηθήκατε κάποια στιγμή ότι δεν θα τα καταφέρετε; Ότι φτάνετε στο τέλος της ζωής σας;

Φοβήθηκα ναι και γι' αυτό μετά δέχτηκα βοήθεια και αποφάσισα να τα κόψω. Γιατί είδα ότι ή θα καταλήξω ισόβια στο ψυχιατρείο ή θα σκοτωθώ σε ένα από τα ατυχήματα με αυτοκίνητο, πεζός, σε καυγάδες, αφού δεν υπάρχει επίγνωση και έλεγχος του τι κάνεις.»

Γι αυτό και το μήνυμα του κυρίου Δουίτση, που έρχεται σε αντιδιαστολή με τα λεγόμενα του επικεφαλής του ΜέΡΑ25, είναι ένα και ξεκάθαρο. Μην δοκιμάζετε ναρκωτικές ουσίες, ούτε τις πιο «ελαφριές», γιατί έτσι ξεκινάει συνήθως το πιο δύσκολο «ταξίδι»…

«Μην παίζετε με τα μυαλά σας, γιατί θα παραμείνετε προβληματικοί μ’ ένα μυαλό διαλυμένο, που δεν ακούει και κάνει τα δικά του. (Όλα τα ναρκωτικά) είναι εξαιρετικά επικίνδυνα. Αυτό πρέπει να ακουστεί. Γιατί έτσι ξεκινάει το «ταξίδι». Κι εγώ πραγματικά το ότι γλίτωσα και σήμερα σας μιλάω, δεν ήταν δική μου δουλειά. Ήταν επέμβαση ανώτερης δύναμης, γιατί τότε δεν μπορούσε κανείς να βγάλει άκρη. Ούτε εγώ μ’ εμένα, ούτε κανείς άλλος μ’ εμένα!»