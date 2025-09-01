«Πρωινή ζώνη»: Νίκος Υποφάντης - Αλεξάνδρα Καϋμένου - «Θέλουμε να γίνουμε η πρωινή σας παρέα»

Ο Νίκος Υποφάντης και η Αλεξάνδρα Καϋμένου μας είπαν την πρώτη καλημέρα σήμερα στις 06:00 μέσα από την εκπομπή τους - στη συχνότητα του Action 24 - «Πρωινή Ζώνη».

Αφού μας καλωσόρισαν με τραγούδια και χορούς, η Αλεξάνδρα Καϋμένου πήρε τον λόγο και είπε αρχικά: «Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι». «Καλημέρα, καλή σεζόν, με καλές ειδήσεις και με υγεία. Μέχρι τις 10 παρά είκοσι θα σας ενημερώνουμε μέχρι να δίνουμε σκυτάλη στο υπόλοιπο ενημερωτικό πρόγραμμα του σταθμού» είπε παίρνοντας τον λόγο ο παρουσιαστής.

«Θα είμαστε εδώ και θέλουμε να σας κρατάμε συντροφιά. Θέλουμε να γίνουμε η πρωινή σας παρέα. Θέλουμε να λέμε μαζί την πρώτη καλημέρα, να ξυπνάμε ωραία και να συζητάμε για όλα όσα μας απασχολούν και σας απασχολούν» τόνισε στην συνέχεια η Αλεξάνδρα Καϋμένου.

Να αναφέρουμε ότι μαζί τους στην ξεχωριστή τους στήλη, ο Γιάννης Παπαγιάννης και ο Νίκος Σβέρκος θα συνεχίσουν σταθερά να αποκαλύπτουν τα παρασκήνια της πολιτικής και των κομμάτων.