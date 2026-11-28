Η Εθνική Ομάδα βρίσκεται με την «πλάτη στον τοίχο» και καλείται να αντιμετωπίσει το απόγευμα της Κυριακής (29/11, 19:00) την Ισπανία εκτός έδρας, στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στο πλαίσιο αυτό, η Marca το πρωί του Σαββάτου (28/11), είχε πρώτο θέμα την «γαλανόλευκη» στη σελίδα της για το μπάσκετ και τα γεγονότα των τελευταίων ετών. «Η Ελλάδα από τραγωδία σε τραγωδία» αναφέρει ο τίτλος.

«Δεν είναι οι καλύτερες μέρες για το άλλοτε κυρίαρχο ελληνικό μπάσκετ. Ο πρόεδρος της ελληνικής ομοσπονδίας, Βαγγέλης Λιόλιος, συνελήφθη στις 21 Οκτωβρίου για συμμετοχή σε κύκλωμα χειραγώγησης αγώνων, δωροδοκιών και διαφθοράς.

Ο θρυλικός Σπανούλης, ο ομοσπονδιακός προπονητής, δείχνει να μην μπορεί να διαχειριστεί την κατάσταση. Χωρίς περιστροφές, στη διάρκεια αυτών των προκριματικών δήλωσε ότι νιώθει ντροπή για το παιχνίδι της ομάδας σε ορισμένους αγώνες» αναφέρει μεταξύ άλλων το άρθρο.

Στη συνέχεια, ο Χεσούς Σάντσεθ, αναφέρεται στο σκάνδαλο στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, αλλά και για τις αγωνιστικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη: «Ίσως στο Σαντιάγο να δείξει την περηφάνια της πληγωμένης πρωταθλήτριας. Το να μην πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο θα ήταν ακόμη μία τραγωδία στο πλαίσιο μιας μεγαλύτερης κρίσης, του δομικού προβλήματος του ελληνικού μπάσκετ, με την ομοσπονδία του υπό έρευνα. Η απουσία από το Κατάρ το 2027 της κλείνει, επιπλέον, τον δρόμο προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες», αναφέρεται μεταξύ άλλων στο άρθρο της ισπανικής εφημερίδας.