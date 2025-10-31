Προκαλεί ο Γιάννης Λαγός στη δίκη της Χρυσής Αυγής: «Αν ήμουν τρομοκράτης ή παιδεραστής θα είχα βγει»

Συνέχεια στη δίκη της Χρυσής Αυγής σε δεύτερο βαθμό, με την απολογία του Γιάννη Λαγού.



«Στη συνείδησή μου δεν είμαι απολογούμενος. Ήρθα για να ακουστεί η αλήθεια. Θα μπορούσα να δεχτώ αυτό τον όρο, αν αισθανόμουν ότι είμαι σε ένα δικαστήριο που έχει σεβαστεί τη θέση μου από το 2013 και μετά και όχι να κρύβει γεγονότα.



Έρχομαι εδώ κατηγορούμενος, καταραμένος της γης, γιατί δεν είχα κανένα δικαίωμα, αλλά επί τόσα χρόνια προσπαθώ όχι να αθωωθώ, αλλά να ακουστούν στοιχειωδώς όσα έγιναν.



Θα προσφύγω και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, κάποια στιγμή πρέπει να ακουστούν κάποια ψήγματα αλήθειας. Πού θα συνέβαινε, να υπάρχει ηχητικό ότι πρέπει να μπούμε φυλακή, και να μην έχει κληθεί αυτός ο άνθρωπος; Πώς να σεβαστώ το δικαστήριο όταν ζητώ να έρθει, δεν καταρρίπτεται αυτομάτως όλη η διαδικασία, δεν φαίνεται η σκευωρία;», ανέφερε εισαγωγικά.

«Εδώ ήρθε μάρτυρας και είπε ότι μια μέρα μετά τη δολοφονία Φύσσα πήρε το υλικό από τις κάμερες. Ας έρθουν εδώ να πούνε ότι αυτά είναι ψέματα. Δεν θα μπορούσαμε να πούμε τίποτα. Αν όμως αυτά είναι αλήθεια, έχει γίνει πραγματική σφαγή.

Η δολοφονία Φύσσα δεν έγινε σε ερημικό σημείο, αλλά στο κέντρο του Κερατσινίου. Πήραν το υλικό από τις κάμερες και δεν το είδε ποτέ κανείς. Υπάρχει άνθρωπος που πιστεύει ότι προκύπτουν στοιχεία εναντίον μας και τα απέκρυψαν;



Μπορεί να είναι περήφανο ένα τέτοιο δικαστήριο; Έχω εκτίσει πάνω από τα 3/5, αν ήμουν τρομοκράτης, έμπορος ναρκωτικών ή παιδεραστής θα είχα βγει. Δεν έχω πάρει ούτε μια μέρα άδεια! Είναι τυχαίο; Είναι εκδίκηση από το κράτος προς το πρόσωπό μου.

Κάποιοι με χαρακτήρισαν ως φυγόποινο, ενώ ήμουν εκλεγμένος στο Ευρωκοινοβούλιο και έψαχνα στοιχεία να καταθέσω για να αποδείξω την αθωότητά μου και έδινα κάθε μέρα ενημέρωση στις αρχές. Όταν τελικά ήρθη η ασυλία, γύρισα πίσω. Ποιος μπορεί να με χαρακτηρίσει φυγόποινο;», ανέφερε.

Τι είπε για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα

Ερωτηθείς για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, ανέφερε ότι έμαθε για αυτήν το ίδιο βράδυ, μετά τα μεσάνυχτα.

«Ζήτησα εξ αρχής άρση απορρήτου, γιατί αν βλέπατε τις κλήσεις θα βλέπατε ότι δεν έγινε συνομιλία. Γενικά κι αόριστα λένε ότι συνομιλώ με τον Πατέλη. Υπήρχε περίπτωση να έχω δώσει εντολή και να μην τη φέρουν εδώ να τη δούμε; Εκεί θα αποδεικνυόταν...

Ξέρετε πόσα βράδια μιλούσαμε για ενέργειες που έπρεπε να κάνουμε την επόμενη μέρα; Είχα συνομιλίες πολλές με τον Πατέλη διαρκώς. Δεν ήταν ξαφνικό ότι μίλησα μαζί του».

Πρόεδρος: Ώρα 23.50 τι είπατε;

Λαγός: Δεν θυμάμαι. Πάντως δύο μέρες μετά υπήρχε ομιλία Μιχαλολιάκου και κοιτούσαμε να είναι ομαλή η διαδικασία. Ήταν σε δύο μέρες. Αν υπήρχε στοιχείο ότι δίνω εντολή, δεν θα το είχαν φέρει;

Πρόεδρος: Στις 23.20 ο Πατέλης είχε στείλει μηνύματα να έρθει όλη η τοπική. Σας είχε ενημερώσει;

Λαγός: Όχι. Ήξερα όμως ότι πριν από δύο ώρες ετοίμαζαν ένα συσσίτιο για το Σάββατο και προστέθηκε ξαφνικά η ομιλία του Μιχαλολιάκου.

Πρόεδρος: Σας εξήγησε ποτέ γιατί έστειλε το μήνυμα αυτό;

Λαγός: Δεν μου έδωσε σαφή απάντηση. Πάντως διαπίστωσα ότι δεν μου έλεγε τι είχε συμβεί. Μετέπειτα είπε κάποια πράγματα που δεν συμφωνούσαν με όσα διάβαζα στις εφημερίδες.

Πρόεδρος: Τα γραφεία εκείνο το βράδυ έκλεισαν στις 8. Ήσασταν εκεί;

Λαγός: Όχι, ήμουν στη Βουλή.

Πρόεδρος: Ελέχθη ότι είχαν κανονίσει για τα τρικάκια...

Λαγός: Δεν ήξερα για τρικάκια. Εγώ έλεγα πως θα οργανωθεί η ομιλία, τι θα αναλάβει ο καθένας κλπ.

Πρόεδρος: Η διανομή μιας και το λέτε ήταν μόνο σε Έλληνες;

Λαγός: Ναι. Αν ερχόταν και κανένας άλλος δεν τον διώχναμε... Αλλά προσπαθούσαμε να έχουμε προτεραιότητα στους Έλληνες. Εγώ μεγάλωσα στη φτώχεια. Δεν είπα ποτέ ότι θα δίνω σε άλλους, δεν είπα κανένα ψέμα. Εμείς τα λεφτά του φορολογούμενου είχαμε αποφασίσει να τα δίνουμε σε Έλληνες. Εγώ απορώ αν ήμουν σε σύνδεσμο του Ολυμπιακού, δεν θα μπορούσα να λέω ότι δίνω φαγητό μόνο σε Ολυμπιακούς; Αν από την άλλη κλέβαμε κι εμείς, θα ήμασταν στο συνταγματικό τόξο.

Πρόεδρος: Τον Ρουπακιά τον ξέρατε;

Λαγός: Ναι. Η τοπική είχε φτιαχτεί λίγο καιρό. Ο Πατέλης ήταν ικανός οργανωτικά, είχε καταφέρει να μαζέψει πολύ κόσμο στην τοπική. Τότε το πενταμελές άλλαξε πέντε φορές. Την τελευταία φορά μπήκε ο Ρουπακιάς, ψάχναμε να βρούμε ένα σχήμα που να λειτουργήσει. Τον Ρουπακιά τον είδα μια μέρα, είδα ένα κυριούλη... Ρωτάω τον Πατέλη τι είναι αυτός εδώ; Τον έχουμε βάλει στο κυλικείο. Λίγες μέρες μετά, ο Πατέλης μου είπε έρχεται συνέχεια, είναι παρών στα πάντα. Να μπει μέσα στο πενταμελές; Του είπα ναι, αν νομίζεις ότι μπορεί να βοηθήσει βάλτον πενταμελές.

Πρόεδρος: Ήταν αρμόδιος μαζί με τον Πατέλη;

Λαγός: Δεν το αποκλείω αλλά θα ήταν πολύ πρόσφατο με τα γεγονότα. Θεωρώ δεδομένο ότι αν υπήρχε αυτό ήταν στο τέλος.

Πρόεδρος: Ήταν ταμίας πάντως...

Λαγός: Ήταν συγκεχυμένοι οι ρόλοι... Είπα στον Πατέλη ότι αν θεωρείς ότι δεν θα μας εκθέσει, βάλτον. Εγώ πάντως είδα έναν άνθρωπο απλοϊκό, ταλαίπωρο...

Πρόεδρος: Πάντως λάμβανε μέρος σε εκδηλώσεις ομιλίες κλπ ήταν ενεργό μέλος.



Λαγός: Από ένα σημείο και μετά...

Ολοκληρώνοντας την απολογία του, ανέφερε: «Όταν έγιναν οι συλλήψεις, σε μας έγινε απαγωγή. Δεν υπήρξε άρση ασυλίας. Μετά έκαναν διαδικασία. Εμάς μας πήραν έτσι. Επειδή σε μένα δεν τους άρεσαν τα ευρήματα, μπήκαν το ίδιο βράδυ ξανά σε δεύτερη έφοδο, έριξαν αναισθητικό σε ένα σκύλο, τους άνοιξε ο γείτονας και μπήκαν κι όλα αυτά για να βρουν κάτι τρομερό που δεν το βρήκαν. Αυτά πουθενά δεν αναφέρθηκαν...».

Η συγγνώμη του Ρουπακιά

Με τη λήξη της διαδικασίας, ο συνήγορος του Γιώργου Ρουπακιά, ο οποίος δεν προσήλθε στο δικαστήριο για να απολογηθεί, διάβασε μια επιστολή του εντολέα του, εν είδει απολογητικού υπομνήματος, στην οποία πάντως δεν έκανε καμία κουβέντα για τρικάκια...



Μεταξύ άλλων σε αυτήν ανέφερε: «Συγνώμη για τον ανείπωτο πόνο που έχω προκαλέσει. Πήγα εκεί αλλά δεν μπορούσα να διανοηθώ τη τραγική σειρά των γεγονότων και τη δικαιολογημένη κατακραυγή από όλη την ελληνική κοινωνία. Δεν τον γνώριζα τον Παύλο Φύσσα, μακάρι να γύριζε ο χρόνος πίσω. Μόνο ο Θεός ξέρει πόσο ειλικρινά το αισθάνομαι. Δεν είμαι φασίστας, ούτε δολοφόνος ούτε εγκληματίας.

Ήμουν στο σπίτι και έβλεπα τηλεόραση. Με κάλεσε ο Δ... που έλαβε μήνυμα να πάει στην τοπική. Εγώ δεν είχα λάβει τέτοιο μήνυμα γιατί δεν ήμουν στην αρμοδιότητα της ασφάλειας. Πήγα μετά από 15 λεπτά, μου είπαν ότι κάποιοι αντιεξουσιαστές έχουν εγκλωβιστεί έναν δικό μας.

Πήγα στην καφετέρια, έκοψα ταχύτητα, είδα το Φύσσα, βγήκα από το όχημα και παρατηρώντας ένα άνοιγμα που χωράνε το αυτοκίνητο το πάρκαρα εκεί. Όταν επέστρεψα στο σημείο, δεν ήξερα το διαπληκτισμό που είχε προηγηθεί. Δεν μπορούσα να ξέρω τι είχε γίνει, δεν υπήρχε προμελετημένο σχέδιο. Είναι παράλογο το ότι πήγα εκεί με το αμάξι μου μπροστά σε τόσους αστυνομικούς και να καταστρέψω για πάντα τη ζωή μου.

Ο Φύσσας μου είπε τι είναι ρε; Πλησίασε προς το μέρος μου, ανέβηκα στο πεζοδρόμιο και άρχισα να δέχομαι χτυπήματα στο πρόσωπο. Σκέφτηκα πως κινδυνεύω, έβγαλα ένα μικρό μαχαίρι και τον χτύπησα χωρίς να ξέρω σε ποιο σημείο. Δεν ήθελα ούτε να τον σκοτώσω, ούτε να προκαλέσω όλα αυτά...

Από τα γεγονότα της καταραμένης εκείνης μέρας έβγαλα το συμπέρασμα ότι πλην της οικογένειας του, κανείς δεν έκλαψε ειλικρινά για το Φύσσα, αλλά στηρίχτηκαν σκοτεινά πολιτικά συμφέροντα για να στήσουν ένα συγκεκριμένο αφήγημα.

Ζητώ ταπεινά και ειλικρινά συγνώμη από οικογένεια Παύλου, ξέρω ότι δεν έχω πιθανότητα να γίνει δεκτή και δικαίως».

Το δικαστήριο διέκοψε για τις 12 Δεκεμβρίου, όποτε και θα συζητηθεί η πρόταση της Εισαγγελέως της έδρας.