Προκαλεί το τουρκικό ΥΠΕΞ: Αρνείται «εισβολή» και «κατοχή» στην Κύπρο - Καρφιά για μεροληψία της ΕΕ

Σκληρή ανακοίνωση εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, αντιδρώντας στις ομιλίες που έγιναν στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Στην ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει τους όρους «κατοχή», «εισβολή» και «διαίρεση»., υποστηρίζοντας ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι συμβατές με τις ιστορικές και τρέχουσες πραγματικότητες στο νησί.



Στην ίδια ανακοίνωση η Άγκυρα επιτίθεται στην ΕΕ κατηγορώντας την ότι αγνοεί την ύπαρξη Τουρκοκυπρίων, προσθέτοντας ότι η ΕΕ ακολουθεί δυο μέτρα και δυο σταθμά όσον αφορά τις θεμελιώδεις ανθρωπιστικές αξίες που ισχυρίζεται ότι υποστηρίζει.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση τουρκικού ΥΠΕΞ:

Απορρίπτουμε τη χρήση όρων όπως «κατοχή», «εισβολή» και «διαίρεση» στο πλαίσιο του νησιού της Κύπρου κατά τη διάρκεια διαφόρων ομιλιών που εκφωνήθηκαν στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιανουαρίου 2026, για να σηματοδοτήσει την ανάληψη της Προεδρίας της ΕΕ από την «Ελληνοκυπριακή Διοίκηση της Νότιας Κύπρου». Αυτοί οι όροι δεν είναι σε καμία περίπτωση συμβατοί με την ιστορική και τρέχουσα πραγματικότητα στο νησί.



Η μόνη «κατοχή» στο νησί πηγάζει από τον σφετερισμό των αρχών του κράτους-εταίρου από την ελληνοκυπριακή πλευρά το 1963, κατά κατάφωρη παραβίαση του Συντάγματος και των εγγενών δικαιωμάτων του τουρκοκυπριακού λαού.



Η στάση των αξιωματούχων της ΕΕ, οι οποίοι αγνοούν την ύπαρξη των Τουρκοκυπρίων, αποκαλύπτει για άλλη μια φορά τα διπλά μέτρα και σταθμά όσον αφορά τις θεμελιώδεις ανθρωπιστικές αξίες που η ΕΕ ισχυρίζεται ότι υποστηρίζει.



Από την άλλη πλευρά, το γεγονός ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά, σε αντίθεση με τις δημόσια αναληφθείσες δεσμεύσεις, έχει καταχραστεί την Προεδρία της ΕΕ από την αρχή για να παρουσιάσει τη διαστρεβλωμένη ρητορική και τις ασυμβίβαστες θέσεις της στο Κυπριακό, αποκαλύπτει γιατί η ΕΕ δεν μπορεί να είναι ένας ουδέτερος και εποικοδομητικός παράγοντας στην επίλυση του Κυπριακού.