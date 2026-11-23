Τον ισχυρισμό ότι περίπου 500 νησιά, νησίδες και βραχονησίδες στο Αιγαίο δεν έχουν σαφώς καθορισμένο καθεστώς κυριαρχίας από τις διεθνείς συνθήκες διατύπωσε ο επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Ερευνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (DEHUKAM) του Πανεπιστημίου της Άγκυρας, Μουσταφά Μπασκάρα.

Σε συνέντευξή του στο αγγλόγλωσσο μέσο Clash Report, ο Τούρκος ακαδημαϊκός ο οποίος συνέβαλε στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της Τουρκίας, επανέφερε το σύνολο σχεδόν των πάγιων τουρκικών θέσεων για το Αιγαίο, υποστηρίζοντας ότι οι ελληνοτουρκικές διαφορές δεν περιορίζονται στην οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ.

Επαναφέρει τις «γκρίζες ζώνες»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα της κυριαρχίας επί νησιών, νησίδων και βραχονησίδων, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν γεωγραφικοί σχηματισμοί στο Αιγαίο που δεν κατονομάζονται ρητά στις διεθνείς συνθήκες και, κατά συνέπεια, η κυριαρχία τους δεν έχει παραχωρηθεί άμεσα στην Ελλάδα.

«Σύμφωνα με άλλες πηγές, υπάρχουν περίπου 500», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το ζήτημα αυτό συνιστά μία από τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο χωρών και θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαλόγου με την ελληνική πλευρά.

«Πρέπει να συζητηθούν όλα τα ζητήματα του Αιγαίου»

Ο Μπασκάρα υποστήριξε ότι η Τουρκία δεν αναγνωρίζει ως μοναδική διαφορά με την Ελλάδα την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ, όπως υποστηρίζει η Αθήνα. Αντίθετα, παρουσίασε μια ευρύτερη ατζέντα ζητημάτων, στην οποία συμπεριέλαβε:

Το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.

Την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια.

Την ελληνική κυριαρχία επί νησίδων και βραχονησίδων.

Την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ.

Τον ελληνικό εθνικό εναέριο χώρο των 10 ναυτικών μιλίων.

Μάλιστα, επανέφερε τον ισχυρισμό ότι η συνέχιση της στρατιωτικοποίησης των νησιών θα μπορούσε να θέσει ζήτημα ελληνικής κυριαρχίας, επικαλούμενος τουρκική διακοίνωση προς τον ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο του 2021.

Αμφισβητεί την επήρεια του Καστελλόριζου

Στη συνέντευξη αμφισβήτησε επίσης τη θαλάσσια επήρεια του Καστελλόριζου, υποστηρίζοντας ότι το νησί θα πρέπει να έχει περιορισμένη ή μηδενική επήρεια στην οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών και ότι δεν θα πρέπει να διαθέτει ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα.

Παράλληλα, επέκρινε τον ελληνικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τον οποίο χαρακτήρισε εργαλείο προώθησης ελληνικών διεκδικήσεων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Αναφορές στην Κύπρο και τη συνεργασία με το Ισραήλ

Ο Τούρκος ακαδημαϊκός αμφισβήτησε ακόμη τη νομιμότητα των συμφωνιών οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών που έχει συνάψει η Κυπριακή Δημοκρατία με την Αίγυπτο και το Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι δεν λαμβάνουν υπόψη τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων.

Εξέφρασε, παράλληλα, την αντίθεση της Άγκυρας στην ενίσχυση της αμυντικής, ενεργειακής και θαλάσσιας συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας ανεπιθύμητη την εμπλοκή τρίτων χωρών στις ελληνοτουρκικές διαφορές.

Τέλος, υποστήριξε ότι η Τουρκία επιθυμεί διάλογο με την Ελλάδα για το σύνολο των ζητημάτων του Αιγαίου, απορρίπτοντας την ελληνική προσέγγιση για συζήτηση μόνο της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ.