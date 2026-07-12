Προκάλεσε αντιδράσεις η νέα σύντροφος του Σκότι Πίπεν - Έχουν 37 χρόνια διαφορά

Ο Σκότι Πίπεν βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αυτή τη φορά όχι για τα κατορθώματά του στα παρκέ ή για κάποιο μπασκετικό σχόλιο, αλλά για την προσωπική του ζωή.

Ο 60χρονος θρύλος των Σικάγο Μπουλς διατηρεί σχέση με μια 23χρονη γυναίκα, με τη διαφορά ηλικίας των 37 ετών να έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στα social media και στον αμερικανικό Τύπο.

Former NBA star Scottie Pippen and his new 23-year-old girlfriend are going viral after making a public appearance together. 👀 pic.twitter.com/sxh7NfgI0h — My Mixtapez (@mymixtapez) July 6, 2026

Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού δεν πέρασε απαρατήρητη, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν τη μεγάλη διαφορά ηλικίας. Μάλιστα, δύο από τα πέντε παιδιά του Πίπεν είναι μεγαλύτερα σε ηλικία από τη νέα σύντροφό του, γεγονός που τροφοδότησε ακόμη περισσότερο τις αντιδράσεις.

Οι απόψεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζονται διχασμένες. Κάποιοι χαρακτήρισαν τη σχέση ασυνήθιστη λόγω της διαφοράς ηλικίας, ενώ άλλοι υπενθύμισαν πως πρόκειται για δύο ενήλικες που επιλέγουν ελεύθερα τη ζωή τους. Δεν έλειψαν, πάντως, και τα σχόλια όσων αρχικά θεώρησαν πως η νεαρή γυναίκα ήταν εγγονή του Hall of Famer.

Μέχρι στιγμής, η ταυτότητα της 23χρονης δεν έχει γίνει γνωστή, με τα αμερικανικά μέσα και τους χρήστες των social media να προσπαθούν να ανακαλύψουν περισσότερες πληροφορίες για εκείνη.