Προκαλούν οι ιδιοκτήτες του μπαρ στο Κραν Μοντανά: «Είμαστε κι εμείς θύματα» - «Φταίνε οι υπάλληλοι»

Στο προσωπικό του μοιραίου μπαρ «Le Constellation» επιρρίπτουν τις ευθύνες για την πυρκαγιά που προκάλεσε τον θάνατο 40 ανθρώπων και τον τραυματισμό 116, τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς, οι δύο ιδιοκτήτες της επιχείρησης, Ζακ και Τζέσικα Μορέτι.

Σύμφωνα με το Leparisien.fr, οι δύο ιδιοκτήτες, 49 και 40 ετών αντίστοιχα, υποστηρίζουν ότι το προσωπικό τους, και συγκεκριμένα η 24χρονη σερβιτόρα Σιάν Πανίν, που επίσης έχασε τη ζωή της στην φωτιά, καθώς όπως λένε με δική της πρωτοβουλία έγινε το σόου με τις σαμπάνιες που σπινθήριζαν.

Μάλιστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι δύο ιδιοκτήτες υποστηρίζουν ότι είναι κι εκείνοι θύματα, σε μικρότερο βαθμό.

Οι ισχυρισμοί των ιδιοκτητών

Η Σιάν Πανίν, η οποία επίσης άφησε την τελευταία της πνοή στο μοιραίο μπαρ, φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά, καθώς είχε ανέβει στους ώμους ενός συναδέλφου ενώ κρατούσε μπουκάλια σαμπάνιας με βεγγαλικά. Η σκηνή καταγράφηκε σε φωτογραφίες και βίντεο.

Οι Μορέτι υποστηρίζουν ότι δεν είχαν προβλέψει τον κίνδυνο, ενώ η Τζέσικα Μορέτι φέρεται να κατέθεσε ότι η Πανίν προχώρησε σε αυτήν την κίνηση με δική της πρωτοβουλία.

«Αν πίστευα ότι υπήρχε ο παραμικρός κίνδυνος, θα το είχα απαγορεύσει. Στα δέκα χρόνια που διευθύνω την επιχείρηση, δεν πίστευα ποτέ ότι θα μπορούσε να υπάρξει κάποιος κίνδυνος», επισήμανε από την πλευρά του ο Μορέτι.

Τους ισχυρισμούς της Τζέσικα Μορέτι, διαψεύδει κατηγορηματικά η οικογένεια της Πανίν, λέγοντας ότι η ίδια η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης έστειλε την 24χρονη να κάνει την συγκεκριμένη ενέργεια, χρησιμοποιώντας κράνος που της παραχώρησε η εταιρεία πολύ γνωστής μάρκας σαμπάνιας.

Επίσης, η έλλειψη εκπαίδευσης πυρασφάλειας είναι ένα από τα σημεία που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας, καθώς οι υπάλληλοι φαίνεται να μην είχαν ενημερωθεί πλήρως για τις διαδικασίες εκκένωσης ή τη χρήση πυροσβεστήρων. Οι Μορέτι παραδέχτηκαν ότι υπήρξε έλλειψη εκπαίδευσης, αλλά υποστηρίζουν ότι όλοι οι υπάλληλοι ενημερώθηκαν για τις βασικές διαδικασίες ασφάλειας όταν τους έγινε επίδειξη των εγκαταστάσεων.

Μόνο «ενημέρωση» για περίπτωση φωτιάς

Όπως είπαν, δεν υπήρξε συγκεκριμένη εκπαίδευση, αλλά ενημέρωση των εργαζομένων για τα βήματα που έπρεπε να κάνουν σε περίπτωση πυρκαγιάς όταν τους ξεναγούσαν στις εγκαταστάσεις.

«Εκκενώστε το μαγαζί από τους πελάτες, ενεργοποιήστε τον συναγερμό και καλέστε την πυροσβεστική υπηρεσία», δήλωσε στην κατάθεσή του ο Ζακ Μορέτι, αναφερόμενος στην εκπαίδευση και τις οδηγίες που είχαν οι υπάλληλοι του Le Constellation. «Και φυσικά, αν υπάρχει χρόνος, είχαν την οδηγία να χρησιμοποιήσουν τους πυροσβεστήρες για να σβήσουν πιθανή φωτιά», είπε.

Όταν ενημερώθηκε ότι ένας εργαζόμενος, που αναφέρεται μόνο ως L, είχε δηλώσει ότι δεν είχε ιδέα πού φυλάσσονταν οι πυροσβεστήρες, ο 49χρονος ιδιοκτήτης απάντησε: «Το προσωπικό έχει αρκετές βάρδιες και ίσως ξέχασα να δώσω αυτή την πληροφορία στον L, αλλά επρόκειτο να μεταβιβαστεί κάποια στιγμή. Ίσως ξέχασα».

Και οι δύο ιδιοκτήτες κατηγόρησαν ένα μέλος του προσωπικού για το κλείδωμα μιας πόρτας διαφυγής στο υπόγειο.

Οι Μορέτι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και πρόκληση πυρκαγιάς, δεν έχουν προφυλακιστεί αλλά βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό. Η αστυνομία τους παρακολουθεί συνεχώς, ενώ έχει κατασχεθεί το διαβατήριό τους.

Η έρευνα για την πυρκαγιά συνεχίζεται, ενώ οι υπεύθυνοι αναμένουν τη δίκη τους για τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.