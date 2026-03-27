Προκαταβολική κάλυψη υγειονομικών δαπανών για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, Εθνικής Άμυνας, Υφυπουργού Θανάση Δαβάκη, και Υφυπουργού Οικονομικών, Θάνου Πετραλιά, καθορίζεται το ύψος και η διαδικασία προκαταβολικής καταβολής υγειονομικής δαπάνης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σύμφωνα με την απόφαση, για δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης άνω των 300 ευρώ, τα στελέχη λαμβάνουν προκαταβολικά το σύνολο της δαπάνης, μετά την αφαίρεση του ποσοστού συμμετοχής τους.

Άδωνις Γεωργιάδης: «Στήριξη για όσους υπηρετούν την πατρίδα»

«Η προκαταβολική κάλυψη της υγειονομικής δαπάνης αποτελεί ουσιαστική στήριξη για όσους υπηρετούν την πατρίδα. Η νέα απόφαση διασφαλίζει ότι τα στελέχη έχουν άμεση πρόσβαση στις αναγκαίες υπηρεσίες υγείας, χωρίς καθυστερήσεις και γραφειοκρατικά εμπόδια, βελτιώνοντας την καθημερινότητά τους».

Θανάσης Δαβάκης: «Περιορίζουμε την οικονομική επιβάρυνση»

«Η Κοινή Υπουργική Απόφαση μειώνει την οικονομική επιβάρυνση των στελεχών για υψηλές δαπάνες υγείας, απλοποιεί διαδικασίες και ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας του προσωπικού μας. Η απόφαση αυτή αποτελεί συνέχεια του Ν.5195/2025 για την αναβάθμιση της υγειονομικής περίθαλψης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων».

Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο πολιτικών που επιδιώκουν την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και της προστασίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, εξασφαλίζοντας άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και αποφεύγοντας περιττές καθυστερήσεις και γραφειοκρατικά εμπόδια.