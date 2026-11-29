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Για «επιβεβαίωση εμμονής» κάνει λόγο η ΚΑΕ Ολυμπιακός σε πρόσφατη ανακοίνωσή της, την Κυριακή (29/11) σχετικά με τις καταγγελίες του Παναθηναϊκού AKTOR για τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, οι σχετικές κινήσεις της «πράσινης» ΚΑΕ σε βάρος του προπονητή των Πειραιωτών ανέρχονται πλέον σε 8 σε όλες τις διοργανώσεις, όπως Euroleague, ΕΣΑΚΕ και ΕΦΙΠΗΔ.

Μάλιστα, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση πως καμία δεν αφορά παιχνίδι μεταξύ των δυο ομάδων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Σε οκτώ (8) ανέρχονται συνολικά μέχρι σήμερα οι καταγγελίες της ΚΑΕ ΠΑΟ κατά της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και του Γιώργου Μπαρτζώκα σε Εuroleague, ΕΣΑΚΕ και ΕΦΙΠΗΔ, κατά την τρέχουσα μόνο αγωνιστική περίοδο.

Καμία από αυτές δεν αφορά αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων.

Πρόκειται για επιβεβαίωση μιας εμμονής που πλέον δεν κρύβεται».