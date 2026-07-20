Προκήρυξη ΑΣΕΠ 6Κ/2026: 315 θέσεις στην Ελλάδα, μόνο 3 στην Πελοπόννησο

Μόλις τρεις από τις 315 θέσεις της νέας προκήρυξης ΑΣΕΠ 6Κ/2026 κατανέμονται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, με την Αργολίδα, την Αρκαδία και τη Λακωνία να μένουν εκτός προσλήψεων. Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση 315 μόνιμων θέσεων και θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε δημόσιες υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα του Δημοσίου. Οι θέσεις απευθύνονται σε υποψηφίους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και αφορούν κυρίως ιατρικό, νοσηλευτικό και μαιευτικό προσωπικό.

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