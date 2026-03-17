Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη 15 Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων, στο Πυροσβεστικό Σώμα

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων, στο πλαίσιο της συνεχούς ενίσχυσης του Πυροσβεστικού Σώματος.



Ειδικότερα, προκηρύσσονται δεκαπέντε (15) θέσεις για την κατάταξη ιδιωτών στο Πυροσβεστικό Σώμα ως Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων, κατηγορίας Διοικητικών, με ειδικότητα Οικονομικών.



Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού θα τοποθετηθούν στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, με τον βαθμό του Υποπυραγού.



Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για την προκήρυξη και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην επίσημη ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος.