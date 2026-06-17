Πρόκληση από Άγκυρα: Κατηγορεί το Ευρωκοινοβούλιο ότι στηρίζει «μαξιμαλιστικές θέσεις της Ελλάδας»

Σφοδρή αντίδραση από την Άγκυρα προκάλεσε η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, με τον διευθυντή επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, να κατηγορεί το Ευρωκοινοβούλιο ότι υιοθετεί «μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις της Ελλάδας» και τηρεί «μεροληπτική στάση» στο Κυπριακό.

Σε ανάρτησή του μετά την έγκριση της έκθεσης από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο διευθυντής επικοινωνιών της τουρκικής προεδρίας, ανέφερε ότι οι αναφορές στη «Γαλάζια Πατρίδα» είναι «αβάσιμες και άδικες», υποστηρίζοντας ότι η έκθεση παρέχει πολιτική στήριξη στις ελληνικές θέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Κυπριακό.

Ο Τούρκος αξιωματούχος υποστήριξε ακόμη ότι η έκθεση έχει συνταχθεί με «ιδεολογικά κριτήρια και διαστρεβλωμένες πληροφορίες», ενώ, κατά την άποψή του, δεν αντανακλά την πραγματικότητα της Τουρκίας.



Παράλληλα, κατηγόρησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι δίνει χώρο σε αφηγήσεις που προέρχονται από «τρομοκρατικές οργανώσεις και κύκλους εχθρικούς προς την Τουρκία», προσθέτοντας ότι μια τέτοια προσέγγιση δεν συμβάλλει στον διάλογο αλλά ενισχύει τις διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών.



Ο Ντουράν απέρριψε επίσης τις επικρίσεις της έκθεσης για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Τουρκία και τις αναφορές στη Δικαιοσύνη, κάνοντας λόγο για αβάσιμες κατηγορίες κατά των τουρκικών θεσμών και για πολιτικά υποκινούμενες επιθέσεις εις βάρος του υπουργού Δικαιοσύνης, Ακίν Γκιουρλέκ.

Ακόμη, υποστήριξε ότι όσοι επιθυμούν την πρόοδο των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να υιοθετήσουν μια προσέγγιση βασισμένη «στην αμεροληψία και στα πραγματικά δεδομένα, αντί στις προκαταλήψεις και τα πολιτικά κίνητρα».



Υπενθυμίζεται πως λίγες ώρες νωρίτερα είχε τοποθετηθεί για το ίδιο θέμα και το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, που χαρακτήρισε «αβάσιμη και πολιτικά κατευθυνόμενη» την έκθεση για την Τουρκία που εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την Τετάρτη (17/6).