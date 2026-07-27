Πρόκληση Τσελίκ: «Η Ελλάδα να μην δημιουργεί τετελεσμένα – Θα συνεχίσουμε να μοιραζόμαστε το Αιγαίο»

Νέα επίθεση στην Ελλάδα εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος AKP Ομέρ Τσελίκ, ανεβάζοντας τους τόνους για τη δυτική Θράκη και στέλνοντας παράλληλα μήνυμα στην Αθήνα για το Αιγαίο και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.



Ο Τσελίκ, μιλώντας από τα κεντρικά γραφεία του AKP στην Άγκυρα, κατηγόρησε την Ελλάδα για «μεγάλες αδικίες» σε βάρος, όπως υποστήριξε, της «τουρκικής μειονότητας της δυτικής Θράκης», επικρίνοντας την απόφαση για το κλείσιμο οκτώ μειονοτικών δημοτικών σχολείων. «Δεν θεωρούμε καμία από αυτές τις αποφάσεις σωστή. Τις απορρίπτουμε», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι ο αριθμός των μειονοτικών δημοτικών σχολείων έχει πλέον μειωθεί στα 76.



Παράλληλα, κατηγόρησε τις ελληνικές αρχές ότι επιχειρούν να ασκήσουν πιέσεις στη μειονότητα, κάνοντας λόγο για «πίεση αφομοίωσης», ιδιαίτερα στον τομέα της εκπαίδευσης.

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο Ομέρ Τσελίκ όταν αναφέρθηκε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τις διαφορές μεταξύ των δύο χωρών. «Αυτό που επιθυμούμε είναι να καθίσουμε στο τραπέζι της διπλωματίας με το ίδιο πνεύμα που σπεύδουμε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον σε περιόδους σεισμών και η Ελλάδα να μην δημιουργεί τετελεσμένα γεγονότα επί του πεδίου», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος στην Τουρκία υποστήριξε ότι Αθήνα και Άγκυρα θα πρέπει να επιδείξουν βούληση για την επίλυση των ζητημάτων μέσω της διπλωματίας, επαναφέροντας ουσιαστικά την τουρκική θέση περί αποφυγής μονομερών ενεργειών.

Η αναφορά στο Αιγαίο και τις μεγάλες δυνάμεις

Ο Τσελίκ έκανε, μάλιστα, ιδιαίτερη αναφορά στο Αιγαίο, σημειώνοντας ότι οι γεωπολιτικές ισορροπίες και οι διεθνείς συσχετισμοί μπορεί να αλλάζουν, αλλά η Ελλάδα και η Τουρκία θα συνεχίσουν να βρίσκονται η μία απέναντι στην άλλη.



«Οι μεγάλες δυνάμεις υπάρχουν σήμερα, αύριο μπορεί να μην υπάρχουν. Οι μεγάλοι γεωπολιτικοί συσχετισμοί υπάρχουν σήμερα, αύριο μπορεί να μην υπάρχουν. Οι ισορροπίες αλλάζουν, οι συνθήκες αλλάζουν. Όμως, στο τέλος της ημέρας, θα συνεχίσουμε να μοιραζόμαστε το Αιγαίο, τη Θάλασσα των Νήσων με την Ελλάδα και θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε ο ένας απέναντι στον άλλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Νέα πυρά κατά της ΕΕ για το Κυπριακό

Ο Τούρκος αξιωματούχος στράφηκε και κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αφορμή τον διορισμό νέου ειδικού εκπροσώπου για το Κυπριακό. Ο Τσελίκ υποστήριξε ότι η ΕΕ «ασχολείται με ένα ζήτημα που στην πραγματικότητα δεν την αφορά», επαναλαμβάνοντας την τουρκική θέση ότι η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ, χωρίς προηγουμένως να έχει επιλυθεί το Κυπριακό, αποτέλεσε την απαρχή των σημερινών προβλημάτων.



«Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χάσει την ουδετερότητά της», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι ο διορισμός ειδικού εκπροσώπου δεν μπορεί να συμβάλει στην επίλυση του Κυπριακού. Σύμφωνα με τον Ομέρ Τσελίκ, οι συζητήσεις για το Κυπριακό θα πρέπει να συνεχιστούν «στη βάση της διπλωματίας και των παραμέτρων των Ηνωμένων Εθνών».