Προκλητικός ο Ινφαντίνο για τις τιμές στα εισιτήρια του Μουντιάλ: «Μόνο από εκεί πληρώνεται η FIFA»

Ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Τζιάνι Ινφαντίνο τοποθετήθηκε σχετικά με τις πολύ υψηλές τιμές των εισιτηρίων του Μουντιάλ 2026, που θα διοργανωθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό και έκανε μία δήλωση που θα συζητηθεί. Ο Ιταλός παράγοντας ανέφερε ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι η μοναδική πηγή εσόδων της FIFA και δήλωσε πως η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου καλείται μέσα σε μόλις ένα μήνα να «δημιουργήσει» κέρδος που θα της επιτρέψει να συνεχίσει τη δράση της μέχρι το επόμενο Μουντιάλ.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο τόνισε σε σχετική ερώτηση της γαλλικής «Equipe» πως μέχρι την επόμενη διοργάνωση που θα γίνει σε τέσσερα χρόνια, η FIFA δεν έχει κάποιο άλλο τρόπο για να παράγει έσοδα. Υπογράμμισε, έτσι πως τα χρήματα που θα συλλέξει από το Μουντιάλ του 2026 θα χρησιμοποιηθούν για τις δράσεις της Ομοσπονδίας τους επόμενους 47 μήνες.

«Η πρωταρχική και μέχρι στιγμής η μοναδική πηγή εσόδων της FIFA είναι το Μουντιάλ. Τα έσοδα αυτά παράγονται μέσα σε μόλις ένα μήνα. Για τους επόμενους 47 μήνες, μέχρι την επόμενη διοργάνωση, αντλούμε πόρους αποκλειστικά από αυτά τα χρήματα», τόνισε.

Έντονες αντιδράσεις για τις τιμές στα εισιτήρια και τα μέσα μεταφοράς

Οι οπαδοί που θα ταξιδέψουν στην Αμερική για το Μουντιάλ 2026, πάντως εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για τις τιμές των εισιτηρίων. Η εφαρμογή της «δυναμικής τιμολόγησης» έχει εκτινάξει το κόστος των εισιτηρίων στα ύψη.

Παράλληλα, η FIFA ψέγεται καθώς σύμφωνα με μαρτυρίες των φιλάθλων που σκοπεύουν να παρευρεθούν στα γήπεδα της Αμερικής, οι τιμές των εισιτηρίων στα μέσα μεταφοράς από και προς τις πόλεις που διοργανώνουν αγώνες έχουν πολλαπλασιαστεί. Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα τα εισιτήρια μεταφοράς έχουν οκταπλάσια τιμή σε σύγκριση με την τιμή που έχουν τους υπόλοιπους μήνες.