Προκόπης Αγαθοκλέους: «Είδα στον ύπνο μου τον Άγιο Παΐσιο πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα»

Για τον ρόλο του στην σειρά «Άγιος Παΐσιος, Από τα Φάρασα στον Ουρανό» μίλησε ο Προκόπης Αγαθοκλέους, καλεσμένος στην εκπομπή «The 2night show» και αποκάλυψε το όνειρο που είδε, ενώ παραδέχθηκε ότι όταν πήρε τον ρόλο αναρωτήθηκε αν θα τα καταφέρει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις.

«Όταν πήρα τον ρόλο του Άγιου Παϊσίου, ένιωσα άγχος και αναρωτήθηκα αν θα τα καταφέρω. Τον είδα στον ύπνο μου πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα. Το βίωσα έντονα και συγκλονιστικά. Κοιμόμουν στον καναπέ και είχαν ξυπνήσει τα παιδιά μου. Φαίνεται ότι είχα άγνοια, καθώς πλησίαζε ο καιρός για τα γυρίσματα.

Είδα τον εαυτό μου στην Παναγούδα, έξω από τον φράχτη, εκεί που χτυπάς το κουδούνι για να μπεις και φώναζα "γέροντα, είσαι μέσα; Να μπω;". Κάποια στιγμή άνοιξε η πόρτα με τον κόκκινο Σταυρό και βγήκε ο γέροντας. Θυμάμαι την απίστευτη χαρά που ένιωσα όταν τον είδα. Τον κοιτούσα και περίμενα να μου μιλήσει. Άνοιξε τα χέρια και μου είπε "εσύ δεν θα..." και τότε με ξύπνησε ο γιος μου. Θυμάμαι ότι προσπάθησα να κοιμηθώ ξανά για να συνεχίσω το όνειρο, αλλά αυτό δεν συνέχισε» είπε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός.