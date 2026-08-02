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«Προκύπτει σοβαρό ζήτημα»: Τι λένε οι ειδικοί για την τραγωδία στην Ψάθα - Νεκροί Έλληνας και Δανός

Ως ένα «τραγικό λάθος» χαρακτήρισε ο πιλότος και εμπειρογνώμονας Παντελής Φραγκούλης το τραγικό δυστύχημα στην Ψάθα.

Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
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Χριστόδουλος Σκούντας

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Μία πρώτη εκτίμηση για τα πιθανά αίτια της σύγκρουσης δύο ελικοπτέρων πάνω από την Ψάθα, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης της φωτιάς, έκανε ο πιλότος και εμπειρογνώμονας Παντελής Φραγκούλης.

Μιλώντας στο MEGA, ο κ. Φραγκούλης χαρακτήρισε το περιστατικό «τραγικό λάθος», επισημαίνοντας ότι από το βίντεο της σύγκρουσης προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα, τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν από την έρευνα. Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, όσον αφορά τους νεκρούς, πρόκειται για έναν Δανό πιλότο και έναν Έλληνα αξιωματικό της Πυροσβεστικής ενώ διασώθηκαν ένας Βρετανός πιλότος και ο Έλληνας συγκυβερνήτης του.

Δείτε τη στιγμή της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων:

Όπως εξήγησε, εφόσον επιβεβαιωθεί ότι το ένα από τα δύο ελικόπτερα εκτελούσε ρόλο συντονισμού, τότε προκύπτει σοβαρό ζήτημα, καθώς, όπως είπε, τα συντονιστικά ελικόπτερα δεν επιτρέπεται να επιχειρούν στο ίδιο ύψος με τα εναέρια μέσα που πραγματοποιούν ρίψεις νερού και εκτελούν συνεχείς ελιγμούς πάνω από το πύρινο μέτωπο.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι πριν εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα θα πρέπει να αποσαφηνιστεί από την Πυροσβεστική ο ακριβής ρόλος του δεύτερου ελικοπτέρου, δηλαδή αν επρόκειτο για συντονιστικό ή αν συμμετείχε και αυτό στις επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης.

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Ελλάδα Πυροσβεστική Ελικόπτερα συντριβή ελικοπτέρου Πυροσβεστικά εναέρια μέσα

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