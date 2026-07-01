«Προλαμβάνω»: Μετέωρη η συνέχιση θεραπείας για τους δικαιούχους του προγράμματος για την παχυσαρκία

Εκτός προγράμματος για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας κινδυνεύουν να μείνουν τουλάχιστον για την περίοδο του καλοκαιριού, δεκάδες χιλιάδες δικαιούχοι, παρά τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης για συνέχιση της δράσης για όσους έχουν ήδη ενταχθεί.

Το Υπουργείο Υγείας έχει επιδοθεί σε αγώνα δρόμου για να βρεθεί λύση ώστε να μην μείνουν ακάλυπτα τα περίπου 46 χιλιάδες άτομα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αριστοτέλους, που ήδη λαμβάνουν θεραπείες στο πλαίσιο του προγράμματος, μετά τη λήξη της δράσης στα τέλη Ιουνίου. Πληροφορίες θέλουν, πάντως τον αριθμό όσων υπέβαλλαν φάκελο στο πλαίσιο του προγράμματος να αυξήθηκε σημαντικά το τελευταίο διάστημα, φθάνοντας τις 70 χιλιάδες.

Το πρόγραμμα αναμένεται να εκκινήσει εκ νέου από Σεπτέμβριο και να καλύπτεται από εθνικούς πόρους, έως τότε όμως είναι άγνωστο αν οι δικαιούχοι θα έχουν πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες και φαρμακευτική αγωγή, σύμφωνα με το News4health.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, αίτημα έχει υποβληθεί στα ευρωπαϊκά όργανα για παράταση έως το τέλος του καλοκαιριού, αλλά με αβέβαιο αποτέλεσμα.

«Όλα τα προγράμματα του «Προλαμβάνω» ολοκληρώθηκαν στις 30 Ιουνίου. Ισχύει κάθετα και οριζόντια για όλα τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και πρόσθεσε: «Τώρα βρισκόμαστε σε κάποια διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας, καθώς κάποια προγράμματα που θεωρούνται εξαιρετικής σημασίας μπορούν να πάρουν θεωρητικά παράταση μέχρι 31 Αυγούστου. Έχει κατατεθεί σχετικό αίτημα, δεν γνωρίζω αν θα γίνει δεκτό».

Ασθενείς, γιατροί και φαρμακοποιοί σε αναμονή

Ωστόσο, η λήξη της χρηματοδότησης έχει ήδη προκαλέσει έντονη ανησυχία τόσο στους ασθενείς όσο και στους επαγγελματίες υγείας. Χιλιάδες πολίτες που εντάχθηκαν τους τελευταίους μήνες στο πρόγραμμα κινδυνεύουν να διακόψουν πρόωρα τη θεραπεία τους, καθώς δεν έχουν ολοκληρώσει τον προβλεπόμενο κύκλο αγωγής.

Τον προβληματισμό αυτό εξέφρασε δημόσια και ο γενικός γραμματέας της Ελληνικής Ακαδημίας Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Ευάγγελος Φραγκούλης. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σημείωσε ότι οι συνταγές για τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας μπορούσαν να εκτελούνται μόνο έως τις 30 Ιουνίου, ενώ υπογράμμισε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση για το τι θα ακολουθήσει για τους ασθενείς.

Όπως επισημαίνει, κατά τις αρχικές εξαγγελίες προβλεπόταν θεραπεία διάρκειας οκτώ μηνών, όμως αρκετοί δικαιούχοι που εντάχθηκαν καθυστερημένα στο πρόγραμμα έχουν λάβει μόλις δύο ή τρεις μηνιαίες συνταγές. Αυτό σημαίνει ότι, εάν δεν υπάρξει μεταβατική λύση, θα αναγκαστούν είτε να διακόψουν την αγωγή είτε να καλύψουν το κόστος των φαρμάκων από την τσέπη τους.

Παράλληλα, οι γιατροί βρίσκονται σε δύσκολη θέση, καθώς αδυνατούν να ενημερώσουν τους ασθενείς τους για το τι θα ισχύσει από εδώ και στο εξής. Όπως αναφέρει ο κ. Φραγκούλης, απαιτούνται άμεσα σαφείς απαντήσεις τόσο για τη διάρκεια της θεραπείας που προβλέπεται για κάθε δικαιούχο όσο και για το αν η φαρμακευτική κάλυψη θα συνεχιστεί με εθνική χρηματοδότηση, όπως είχε κατά καιρούς προαναγγείλει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.

Αντίστοιχη εικόνα προκύπτει και από την εγκύκλιο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου προς τους φαρμακοποιούς της χώρας. Ο ΠΦΣ ενημέρωσε ότι η καταληκτική ημερομηνία εκτέλεσης των συνταγών για την παχυσαρκία ήταν η 30ή Ιουνίου 2026 στις 23:59, διευκρινίζοντας ότι από την 1η Ιουλίου και μετά δεν υπάρχει δυνατότητα εκτέλεσης νέων συνταγών μέσω του προγράμματος.

Την ίδια ώρα, ο Σύλλογος επισημαίνει ότι σύμφωνα με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις το «Προλαμβάνω» θα επαναλειτουργήσει με κρατική χρηματοδότηση, υπογραμμίζοντας όμως ότι μέχρι στιγμής απουσιάζουν οι αναγκαίες διευκρινίσεις και το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη μετάβαση στο νέο καθεστώς.

«Το υπουργείο επεξεργάζεται λύση»

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στα Παραπολιτικά, αναγνώρισε ότι η πολύ μεγάλη συμμετοχή στο πρόγραμμα δημιουργεί την ανάγκη εξεύρεσης μεταβατικής λύσης, προκειμένου να μη βρεθούν οι ασθενείς στη μέση της θεραπείας τους.

«Δεν αλλάξαμε καμία απόφαση. Το πρόγραμμα εξαρχής ολοκληρωνόταν στις 30 Ιουνίου. Επειδή όμως είχε ανέλπιστα μεγάλη επιτυχία, προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε μια μικρή παράταση ώστε να μη χρειαστεί οι άνθρωποι που βρίσκονται ήδη σε θεραπεία να πληρώσουν μόνοι τους τα φάρμακα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, η οποία επιβεβαίωσε μιλώντας στην ΕΡΤ ότι το υπουργείο επεξεργάζεται λύση για τους ήδη ενταγμένους δικαιούχους. Όπως ανέφερε, το πρόγραμμα για την παχυσαρκία δεν αφορά την απλή απώλεια βάρους, αλλά αποτελεί τμήμα της στρατηγικής πρόληψης των καρδιαγγειακών νοσημάτων, απευθυνόμενο σε συγκεκριμένες ομάδες υψηλού κινδύνου.

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι οι περίπου 46.000 πολίτες που ήδη συμμετέχουν στο πρόγραμμα και δικαιούνται έως οκτώ δόσεις θεραπείας αποτελούν την προτεραιότητα του υπουργείου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο σχετικών ανακοινώσεων μέσα στις επόμενες ημέρες. Αντίθετα, διευκρίνισε ότι δεν εξετάζεται, στην παρούσα φάση, η ένταξη νέων δικαιούχων, καθώς η επόμενη φάση του προγράμματος θα σχεδιαστεί με διαφορετικά δεδομένα.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη από τις 12 Ιουνίου το Υπουργείο Υγείας είχε ανακοινώσει πως ο κύκλος του «Προλαμβάνω» που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου, ενώ το πρόγραμμα θα επανεκκινήσει από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως το 2030 με εθνική χρηματοδότηση. Στο διάστημα που μεσολαβεί έως το τέλος Αυγούστου προβλέπεται η ολοκλήρωση των διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών διαδικασιών που απαιτούνται για το κλείσιμο των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης.