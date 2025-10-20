«Προληπτική διπλωματία» της Αθήνας πριν την άφιξη της Γκίλφοϊλ - Στη MED9 ο Πρωθυπουργός

Eβδομάδα έντονων διεθνών διεργασιών είναι αυτή, που ξεκινά για τον Κυριάκο Μητσοτάκη στον απόηχο και της αιφνιδιαστικής πρότασης της Αθήνας σχετικά με το σχήμα 5Χ5 για την Ανατολική Μεσόγειο.

Μάλιστα κυβερνητικές πηγές επιβεβαιώνουν πως κατά την παρουσία του στο Πορτορόζ της Σλοβενίας στο πλαίσιο της Συνόδου της MED9 ο Έλληνας πρωθυπουργός αναμένεται να υπογραμμίσει τη σημασία της συνεργασίας των ευρωπαϊκών χωρών της Μεσογείου σε προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, ενώ θεωρείται βέβαιο πως θα αναφερθεί και στην πρωτοβουλία 5Χ5, για ένα φόρουμ ανάμεσα σε Ελλάδα, Κύπρο, Αίγυπτο, Τουρκία και Λιβύη, χώρες, που αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, όπως το Μεταναστευτικό, η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, η συνδεσιμότητα, οι οριοθετήσεις θαλασσίων ζωνών και η πολιτική προστασία.

Η Αθήνα μπαίνει στη θέση του οδηγού για να προλάβει τυχόν άλλες πρωτοβουλίες

Είναι σαφές ότι η εμπροσθοβαρής διπλωματική πρωτοβουλία εκπέμπει το μήνυμα ότι η Αθήνα τάσσεται παγίως υπέρ της συνεργασίας και όχι της σύγκρουσης σε μία περιοχή ευαίσθητων ισορροπιών όπως η Ανατολική Μεσόγειο την ώρα, που επιδιώκει να θέσει η ίδια το πλαίσιο για ανάλογες πρωτοβουλίες, που πιθανώς να εξετάζουν είτε άμεσα εμπλεκόμενες χώρες, είτε τρίτες, που διατηρούν ζωτικά συμφέροντα στην περιοχή, όπως οι ΗΠΑ.

Άλλωστε, είναι γνωστό, πως η νέα αμερικανική διακυβέρνηση επιδεικνύει εσχάτως ιδιαίτερη έμφαση στην επίλυση διεθνών διαφορών, είτε παρεμβαίνοντας ευθέως, είτε ανάβοντας το πράσινο φως για περιφερειακά σχήματα, που έχουν ως στόχο την αποσόβηση κρίσεων, αν και τα ελληνοτουρκικά είναι χαμηλά στην ατζέντα του Λευκού Οίκου. Ούτε το timing μοιάζει να είναι τυχαίο με την επικείμενη έλευση της Αμερικανίδας πρέσβη, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Όπως έγραψε εγκαίρως το flash.gr, τις συνεννοήσεις έχει αναλάβει ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης , ο οποίος αύριο δεν αποκλείεται να συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογο του, όπως αποκάλυψε σε δηλώσεις του τις προηγούμενες ώρες ο Χακάν Φιντάν.

Στην Αθηνά θεωρούν αναμενόμενη την πρώτη αντίδραση της Άγκυρας για συμπερίληψη και του ψευδοκράτους στο σχήμα, ωστόσο, έμπειρα κυβερνητικά στελέχη παρατηρούν ότι όποιο κράτος αρνηθεί τη συμμετοχή του στην ελληνική πρωτοβουλία θα πρέπει να το αιτιολογήσει επαρκώς, αποδεικνύοντας ταυτόχρονα ότι επιθυμεί τον διάλογο και όχι τη διένεξη. Πολλά ωστόσο μένει να κριθούν το αμέσως προσεχές διάστημα ειδικά μετά από το αποτέλεσμα των «εκλογών» στα κατεχόμενα και την καταψήφιση του Τατάρ.

Στην ίδια Σύνοδο, εξάλλου, στην οποία έχει προσκληθεί ο βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας αναμένεται να συζητηθούν οι πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και δη η πρόσφατη εκεχειρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς. Μεθαύριο Τετάρτη, εξάλλου, ο πρωθυπουργός αναμένεται να μεταβεί στις Βρυξέλλες για να συμμετάσχει αρχικώς στο δείπνο ΕΕ – Αιγύπτου και την επομένη στο τακτικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της ΕΕ, όπου οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν για την αμυντική ετοιμότητα έως το 2030, αλλά και τα εμβληματικά κοινά αμυντικά έργα, όπως το Ευρωπαϊκό τείχος κατά των drones και η ευρωπαϊκή αντιπυραυλική ασπίδα.