«Promise Me, America»: Ο Τζο Μπάιντεν κυκλοφορεί την τελευταία σελίδα της προεδρίας του

Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν ετοιμάζεται να επιστρέψει στο προσκήνιο με ένα νέο βιβλίο απομνημονευμάτων, στο οποίο θα κάνει τον απολογισμό της τετραετούς θητείας του στον Λευκό Οίκο, αλλά και θα αναφερθεί στις δύσκολες αποφάσεις που σημάδεψαν την πολιτική του πορεία.

Το βιβλίο με τίτλο «Promise Me, America» («Υποσχέσου μου, Αμερική») θα κυκλοφορήσει στις 17 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο Little, Brown and Company, λίγες ημέρες μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Η χρονική στιγμή της έκδοσης αναμένεται να προκαλέσει νέο κύκλο συζητήσεων στο εσωτερικό του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς στελέχη και ψηφοφόροι εξακολουθούν να διαφωνούν για την πολιτική κληρονομιά του Μπάιντεν, αλλά και για την επιλογή του να διεκδικήσει αρχικά μια δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο.

«Οι αποφάσεις που πήρα και γιατί τις πήρα»

Ο ίδιος ο Μπάιντεν παρουσίασε το βιβλίο μέσα από ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα, στο οποίο εξήγησε ότι πρόκειται για μια προσωπική καταγραφή των σημαντικότερων στιγμών της προεδρίας του.

«Το “Promise Me, America” μιλά για τις προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε ως έθνος. Αφορά τις αποφάσεις που πήρα και τους λόγους για τους οποίους τις πήρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, το βιβλίο επικεντρώνεται στην πίστη του «στην υπόσχεση της Αμερικής» και περιλαμβάνει γεγονότα που σημάδεψαν τη θητεία του, όπως η επίθεση στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021, η διαχείριση της πανδημίας Covid-19, αλλά και η έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022.

Παράλληλα, ο πρώην πρόεδρος αναμένεται να αναφερθεί στην απόφασή του να τερματίσει την προσπάθειά του για επανεκλογή στις προεδρικές εκλογές του 2024, ανοίγοντας τον δρόμο στην τότε αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις να είναι η υποψήφια των Δημοκρατικών απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ .

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Η αναφορά στην υγεία του

Στο ίδιο μήνυμα, ο Τζο Μπάιντεν αναφέρθηκε και στην κατάσταση της υγείας του, καθώς τον Μάιο του 2025 είχε αποκαλύψει ότι πάσχει από «επιθετικό» καρκίνο του προστάτη.

«Περνάω πολύ χρόνο με την οικογένειά μου. Αντιμετωπίζω μια διάγνωση καρκίνου, υποβάλλομαι σε θεραπεία και πηγαίνει πολύ καλά», δήλωσε.

Ο πρώην πρόεδρος ευχαρίστησε όσους του εξέφρασαν τη στήριξή τους, υπογραμμίζοντας ότι οι ευχές και η συμπαράσταση που έλαβε έχουν μεγάλη σημασία τόσο για τον ίδιο όσο και για τη σύζυγό του Τζιλ.

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Από το «Promise Me, Dad» στο «Promise Me, America»

Ο τίτλος του νέου βιβλίου παραπέμπει στα προηγούμενα έργα του Μπάιντεν. Το 2017 είχε κυκλοφορήσει το «Promise Me, Dad», ένα συγκινησιακά φορτισμένο βιβλίο που επικεντρωνόταν στην ασθένεια και τον θάνατο του γιου του, Μπο Μπάιντεν.

Στη συγγραφική του πορεία περιλαμβάνεται επίσης το «Promises to Keep», ένα βιβλίο που είχε εκδοθεί το 2008, όταν ο Μπάιντεν διεκδικούσε το χρίσμα των Δημοκρατικών για την προεδρία, πριν τελικά γίνει υποψήφιος αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα.

Παράδοση για τους πρώην προέδρους

Η έκδοση απομνημονευμάτων αποτελεί μια μακρά παράδοση για τους Αμερικανούς προέδρους μετά την αποχώρησή τους από τον Λευκό Οίκο. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, σχεδόν όλοι οι σύγχρονοι πρόεδροι από την εποχή του Χάρι Τρούμαν έχουν καταγράψει την εμπειρία τους σε βιβλία.

Ο εκδοτικός οίκος δεν αποκάλυψε τους οικονομικούς όρους της συμφωνίας για το «Promise Me, America», ωστόσο οι συμφωνίες πρώην προέδρων των ΗΠΑ με μεγάλους εκδοτικούς οίκους συχνά ανέρχονται σε ιδιαίτερα υψηλά ποσά.

Με την κυκλοφορία του βιβλίου, ο Τζο Μπάιντεν επιχειρεί να παρουσιάσει τη δική του εκδοχή για τα χρόνια στον Λευκό Οίκο και να αφήσει τη δική του πολιτική παρακαταθήκη, σε μια περίοδο όπου η αξιολόγηση της προεδρίας του παραμένει αντικείμενο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης.