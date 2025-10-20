PRONTOPEGNO: Σημαντικά αποτελέσματα 3 χρόνια μετά την έναρξη δραστηριότητας στην Αθήνα

Η ProntoPegno ΕΝΕΧΥΡΟ ΑΓΟΡΑ ΧΡΥΣΟΥ γιορτάζει 3 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στον κλάδο του ενεχυροδανεισμού στην Ελλάδα, σημειώνοντας ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία επέκτασής της. Από την ίδρυσή της το 2022, η εταιρεία – με έδρα την οδό Σόλωνος 75, Αθήνα – έχει καταφέρει να αποκτήσει ισχυρή φήμη ως αξιόπιστος και διαφανής πάροχος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, προσφέροντας ασφαλείς και αποτελεσματικές λύσεις ρευστότητας σε ιδιώτες από όλη τη χώρα.

Μέσω της προσήλωσής της στον επαγγελματισμό, τη διαφάνεια και την επιχειρησιακή αριστεία, η ProntoPegno έχει δημιουργήσει μια ισχυρή πελατειακή βάση, έχοντας εξυπηρετήσει σχεδόν 1.000 πελάτες και καταγράφοντας συνεχή αύξηση της επισκεψιμότητας έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025. Από την ίδρυσή της, η εταιρεία έχει διεκπεραιώσει πάνω από 2.500 ενέχυρα, παρέχοντας χρηματοδότηση άνω των 1,7 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα αυτά υπογραμμίζουν τη δυναμική ανάπτυξη της ProntoPegno και τη σημαντική συμβολή της στην αναζωογόνηση ενός τμήματος της αγοράς που είχε μείνει υποεξυπηρετούμενο μετά την αποχώρηση των παραδοσιακών φορέων.

Ο χρυσός και τα κοσμήματα αντιπροσωπεύουν περίπου το 50% των ενέχυρων, ακολουθούμενα από επώνυμα ρολόγια (25%) και χρυσές λίρες (25%), αντικατοπτρίζοντας το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας και τη δυνατή θέση της στην αγορά. Σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024, η ProntoPegno Greece κατέγραψε αύξηση 70% στον αριθμό των συμβάσεων και 90% στα υπόλοιπα δανείων, ενισχύοντας την θετική της πορεία και διευρύνοντας την παρουσία της στην εγχώρια αγορά.

Σε μια συνεχιζόμενη ανοδική πορεία της παγκόσμιας αγοράς χρυσού, με τις τιμές να κινούνται συνεχώς ανοδικά καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο, η ProntoPegno έχει βελτιώσει το μοντέλο τιμολόγησής της για να διασφαλίσει ακόμα μεγαλύτερη διαφάνεια και δικαιοσύνη στην εκτίμηση των αντικειμένων. Σήμερα, για παράδειγμα, η ProntoPegno προσφέρει μέγιστη τιμή 56€/γραμμάριο για χρυσό 18 καρατίων σε συμβόλαιο ενεχυρίασης διάρκειας ενός μήνα. Αυτή η στρατηγική προσαρμογή εναρμονίζει τη λειτουργία της εταιρείας με τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, εξασφαλίζοντας ότι οι πελάτες λαμβάνουν ακριβείς και δίκαιες εκτιμήσεις για τα χρυσά τους είδη και τα αντίστοιχα ποσά δανείου. Η πρωτοβουλία αυτή αντικατοπτρίζει τη διαχρονική δέσμευση της ProntoPegno στην ακεραιότητα, την υπευθυνότητα και την εμπιστοσύνη των πελατών της.

Σχολιάζοντας το ορόσημο, ο Νικόλαος Κερμελής, Country Manager της ProntoPegno Greece, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που γιορτάζουμε αυτή τη σημαντική επιτυχία και ευγνώμονες για την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι πελάτες μας. Σε λίγα μόνο χρόνια, η ProntoPegno έχει καταστεί σημείο αναφοράς για την αξιοπιστία και τον επαγγελματισμό στην ελληνική αγορά ενεχυροδανεισμού. Η δέσμευσή μας παραμένει σταθερή – να παρέχουμε διαφανείς και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες – και ανυπομονούμε να επεκτείνουμε περαιτέρω την παρουσία μας σε όλη την Ελλάδα με το άνοιγμα νέων καταστημάτων».

ProntoPegno Ενέχυρο Αγορά Χρυσού – μέλος της Kruso Kapital S.p.A.

Η Kruso Kapital S.p.A., η οποία από το 2024 είναι εισηγμένη στο τμήμα Euronext Growth Milan του Ιταλικού Χρηματιστηρίου, ιδρύθηκε με την τρέχουσα ονομασία της τον Νοέμβριο του 2022. Πρόκειται για έναν χρηματοοικονομικό οργανισμό που δραστηριοποιείται τόσο στον τομέα του ενεχυροδανεισμού όσο και στην αγορά δημοπρασιών πολύτιμων αντικειμένων, έργων τέχνης και συλλεκτικών αγαθών.

Μέσα από τα brands, τα προϊόντα και τις καινοτόμες υπηρεσίες της, η εταιρεία εξειδικεύεται στην εκτίμηση και χρηματοδότηση αντικειμένων και έργων υψηλής αξίας. Στον τομέα του ενεχυροδανεισμού, δραστηριοποιείται με το brand ProntoPegno στην Ιταλία και στην Ελλάδα, ενώ στην Πορτογαλία λειτουργεί υπό το brand Credito Economico Popular, προσφέροντας εξασφαλισμένα δάνεια σε ιδιώτες με προσωπικά αντικείμενα ως εγγύηση.

Παράλληλα, μέσω του Kruso Art, του brand του οίκου δημοπρασιών της, η εταιρεία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις αγορές της μοντέρνας, σύγχρονης και κλασικής τέχνης, καθώς και σε εξειδικευμένες συλλεκτικές κατηγορίες όπως ο φιλοτελισμός και τα κλασικά αυτοκίνητα.

Με έδρα το Μιλάνο, η Kruso Kapital λειτουργεί 15 καταστήματα σε ιταλικές πόλεις όπως Asti, Brescia, Civitavecchia, Florence, Livorno, Mestre, Naples, Palermo, Pisa, Parma, Rimini, Rome, Sanremo και Turin, 1 κατάστημα στην Αθήνα, καθώς και 16 καταστήματα μεταξύ Λισαβόνας και Πόρτο. Η εταιρεία απασχολεί συνολικά 147 εργαζόμενους και αξιοποιεί μια πολυκαναλική δομή λειτουργίας.