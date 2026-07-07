Πρόωρο εξιτήριο επιδιώκει η Αφροδίτη Νέστορα - Επιθυμεί να παραστεί στην κηδεία της μητέρας της

Δύο μέρες πριν τελεστεί η νεκρώσιμη ακολουθία και η ταφή της Βάγιας Νέστορα, η κόρη της Αφροδίτη εξακολουθεί νοσηλεύεται στο νοσοκομείο καθώς τραυματίστηκε, κατά τις εμπρηστικές επιθέσεις εναντίον στελεχών της ΝΔ, τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Ιουλίου, στη Θεσσαλονίκη. Οι γιατροί δεν συμφωνούν να της δώσουν εξιτήριο, μετά τη μεταφορά της από την Μονάδα Εγκαυμάτων σε απλό θάλαμο της Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής του «Γ. Παπανικολάου».

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, η ίδια επιθυμεί να αποχωρήσει και να παραστεί στην κηδεία της πολυαγαπημένης μητέρας της, που έχει προγραμματιστεί να γίνει το μεσημέρι της Πέμπτης, από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης.

Όπως αναφέρουν ιατρικές πηγές, η πολιτεύτρια της ΝΔ, που τραυματίστηκε κατά την εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια, σηκώνεται και προσπαθεί να περπατήσει καθώς φέρει εγκαύματα στα πόδια αλλά και στα χέρια. Την παρακολουθούν γιατροί δυο ειδικοτήτων, εντατικολόγοι και πλαστικοί χειρουργοί οι οποίοι είναι αρνητικοί με την πρόωρη αποχώρηση της από το νοσοκομείο και πριν την πλήρη ανάρρωση της. Βέβαια, είναι δικαίωμα του κάθε ασθενή να υπογράψει και να πάρει εξιτήριο και αυτό αναμένεται να κάνει και η Αφροδίτη Νέστορα.

Όπως ανέφεραν στον FLASH άνθρωποι του νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου», σήμερα δεν προλαβαίνει γιατί πέρασε η ώρα και απαιτούνται διαδικασίες που είναι χρονοβόρες.

Η επίθεση με γκαζάκια εις βάρος τριών στελεχών της ΝΔ είχε ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας του κυβερνώντος κόμματος, Αφροδίτης Νέστορα.

Πού καταλήγουν οι έρευνες

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και επικεντρώνονται τόσο στα ευρήματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων όσο και στο βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, με στόχο την ανασύνθεση των κινήσεων των δραστών πριν και μετά τις επιθέσεις.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται σε υλικά που έχουν συλλεχθεί από τους αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς. Από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία έχει προσδιοριστεί ένας κύκλος υπόπτων και συλλέγονται αποδεικτικά στοιχεία για τη σύνδεση συγκεκριμένων προσώπων με την υπόθεση.