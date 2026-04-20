Πρόωρος συναγερμός στην Πυροσβεστική: 52 δασικές φωτιές σε ένα Σαββατοκύριακο

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τέθηκε το Πυροσβεστικό Σώμα το Σαββατοκύριακο 18-19 Απριλίου 2026, καθώς εκδηλώθηκαν συνολικά 52 δασικές φωτιές σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ο υψηλός αριθμός περιστατικών καταγράφεται σε μια περίοδο ιδιαίτερα πρώιμη, αρκετές ημέρες πριν από την επίσημη έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, γεγονός που αναγκάζει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό σε άμεση αναπροσαρμογή και εγρήγορση.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές της Πυροσβεστικής, η πλειονότητα των εστιών οφείλεται σε αμέλεια, με κύρια αιτία την καύση υπολειμμάτων για τον καθαρισμό καλλιεργειών. Παρά τον αυξημένο αριθμό των πύρινων μετώπων, η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων υπήρξε άμεση. Η διαχείριση των περιστατικών έγινε κυρίως από επίγειες δυνάμεις, ενώ σε δύο περιπτώσεις κρίθηκε αναγκαία και η συνδρομή εναέριων μέσων για τον περιορισμό των επιπτώσεων και την αποτροπή επέκτασης των πυρκαγιών. Το ανακριτικό τμήμα του Σώματος προχώρησε ήδη σε συλλήψεις και στην επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών προστίμων στους υπαίτιους.

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση στις πρώτες φωτιές του 2026 αποδίδεται στον ενισχυμένο προληπτικό σχεδιασμό, ο οποίος περιλαμβάνει την αύξηση των εναέριων πυροσβεστικών μέσων και την έγκαιρη πρόσληψη εποχικών πυροσβεστών.

Παράλληλα, η Πολιτική Προστασία εστιάζει στην αυστηροποίηση των ελέγχων για τον καθαρισμό των οικοπέδων, επιδιώκοντας τη μείωση της καύσιμης ύλης πριν από την είσοδο στην καρδιά του καλοκαιριού. Η Πυροσβεστική υπενθυμίζει στους πολίτες ότι η τήρηση των μέτρων πρόληψης είναι υποχρεωτική, καθώς οι κλιματολογικές συνθήκες ευνοούν την έναρξη πυρκαγιών πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο.