Προπάνιο: Οι κίνδυνοι από το άοσμο αέριο που συνδέεται με την έκρηξη στη «Βιολάντα» - Ειδικός εξηγεί

Θλίψη έχει σκορπίσει σε όλη την Ελλάδα η τραγωδία στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου 5 εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους μετά από έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1) στη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας.

Ενώ τα ερωτήματα σχετικά με τα αίτια της τραγωδίας στην μπισκοτοβιομηχανία πληθαίνουν, το επικρατέστερο σενάριο που υποστηρίζουν οι πραγματογνώμονες είναι ότι η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή προπανίου στο εσωτερικό δίκτυο σωληνώσεων, το οποίο βρισκόταν στον υπόγειο χώρο του εργοστασίου.

Οι δεξαμενές προπανίου δεν υπέστησαν ζημιές, γεγονός που ενισχύει την εκδοχή της διαρροής από το εσωτερικό δίκτυο.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΔΩΝΑΣ/INTIME

Απαραίτητος ο αερισμός

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το προπάνιο είναι ένα αρκετά εκρηκτικό και επικίνδυνο αέριο, το οποίο χρησιμοποιείται όχι μόνο στη βιομηχανία αλλά και στην εστίαση -για μαγείρεμα- ενώ υπάρχει και σε οικιακή χρήση.

«Όταν χρησιμοποιούμε συσκευές προπανίου σε κλειστό χώρο, πρέπει αυτός να αερίζεται πολύ καλά. Τέτοιες συσκευές υπάρχουν σε εστιατόρια, σε κουζίνες, στη βιομηχανία, στη βιοτεχνία», τόνισε ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ενεργειακός επιθεωρητής και τεχνικός ασφάλειας, μιλώντας στον STAR FM 97.1.

«Πάντα χρειάζεται να τοποθετούμε στο δάπεδο ανιχνευτές αερίων. Δεν κοστίζουν τίποτα. Αυτές οι συσκευές μπορούν να ανιχνεύσουν μία συγκέντρωση προπανίου πάνω από ένα προκαθορισμένο όριο και να δίνουν εντολή ώστε να κλείνει μία βάνα τροφοδοσίας του προπανίου για να προλαβαίνει τη δημιουργία του εκρηκτικού μείγματος», εξήγησε.

Τόνισε ότι σε περίπτωση που γίνεται διαρροή, «αν υπάρξει μία σπίθα ή μία φλόγα», αυτό συνεπάγεται έκρηξη.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΔΩΝΑΣ/INTIME

Επικίνδυνη και η αιωρούμενη σκόνη από αλεύρι

«Ακόμα και η αιωρούμενη σκόνη από αλεύρι σε κλειστό χώρο -όχι στα σακιά- πάλι με παρουσία φλόγας ή σπίθας, μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη και έκρηξη», υπογράμμισε ο κ. Χριστοδουλίδης και πρόσθεσε: «Το προπάνιο δεν είναι μόνο η πυρκαγιά, είναι και η έκρηξη».

«Το προπάνιο είναι ένα αέριο άοσμο. Δεν το καταλαβαίνεις αν υπάρχει διαρροή. Μόνο ένας ανιχνευτής εκρηκτικών αερίων μπορεί να καταλάβει ότι εδώ κάτι συμβαίνει. Οπότε αυτομάτως να κλείσουν οι βαλβίδες ή ό,τι άλλο ελέγχει τη ροή του προπανίου μέσα από το δίκτυο σωληνώσεων», ανέφερε.

«Να μην τσιγκουνευόμαστε ούτε ένα ευρώ στην ασφάλεια»

«Πάντα επισημαίνω σε κάθε επιχειρηματία ότι δεν πρέπει να τσιγκουνευόμαστε ούτε ένα ευρώ σε θέματα που έχουν να κάνουν με την επιθεώρηση όλων αυτών των συστημάτων που περιέχουν εκρηκτικά αέρια, όπως το προπάνιο, το υγραέριο κλπ.», επισήμανε ο ενεργειακός επιθεωρητής.

«Η συντήρηση πρέπει να γίνεται με πολλή ευλάβεια. Εάν αστοχήσει κάποιο εξάρτημα από το δίκτυο των σωληνώσεων μπορεί εύκολα να προκληθεί κάποιο ατύχημα», είπε.

«Κι εμείς στα σπίτια μας που έχουμε τα λεβητοστάστια στο υπόγειο, και αυτά μπορεί να μετατραπούν σε μία ‘βόμβα’ από κακή συντήρηση», τόνισε ο κ. Χριστοδουλίδης.

«Προπάνιο, υγραέριο, μεθάνιο, φυσικό αέριο, όλα αυτά κατατάσσονται στη λίστα των εκρηκτικών αερίων», ανέφερε.