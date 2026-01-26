Προπονητής απολύθηκε γιατί ήταν... εθισμένος με το AI - Ακολουθούσε τυφλά τις οδηγίες του ChatGPT

Απίστευτα πράγματα στη Ρωσία. Η Σότσι, ομάδα της πρώτης κατηγορίας εμπιστεύτηκε τον πρώην προπονητή της εθνικής Ισπανίας και βοηθό του κορυφαίου Λουίς Ενρίκε, Ρομπέρτο Μορένο.

Ωστόσο, το πέρασμα του Μορένο από τη Ρωσία μόνο επιτυχημένο δε θεωρείται. Αν και η Τεχνητή Νοημοσύνη επιστρατεύεται συχνά από τους προπονητές για σκοπούς μελέτης και ανάπτυξης νέως τακτικών καινοτομιών, ο 48χρονος τεχνικός μάλλον έκανε... κατάχρηση του ChatGPT, το οποίο τον οδήγησε σε αλλόκοτες αποφάσεις!

Η υπομονή της διοίκησης της Σότσι εξαντλήθηκε, με τον σύλλογο να ανακοινώνει στον Μορένο πως η συνεργασία τους τερματίζεται. Προσελήφθη το 2023, παρέμεινε στο σύλλογο για περίπου τρία χρόνια και κατέγραψε 22 νίκες σε 62 αγώνες.

Το ChatGPT αποφάσιζε για αυτόν

Δημοσιεύματα από τη Ρωσία υποδεικνύουν πως ο Μορένο δε χρησιμοποιούσε το ChatGPT μόνο για την ανάλυση του παιχνιδιού των αντιπάλων. Αντιθέτως, το εμπιστευόταν για την οργάνωση της καθημερινότητας της ομάδας, το πρόγραμμα της προπόνησης, τις τακτικές επιλογές, ακόμα και για υποψήφιες μεταγραφές.

Η στιγμή που... ξεχείλισε το ποτήρι της υπομονής, ήταν όταν πριν από μερικούς μήνες, ο Μορένο ανάγκασε τους ποδοσφαιριστές του να παραμείνουν ξυπνητοί για 28 ώρες συνεχόμενα κατά τη διάρκεια ταξιδιού εν όψει εκτός έδρας αγώνα της Σότσι, προκειμένου να μπορέσουν να προσαρμοστούν καλύτερα στο πρόγραμμα, ώστε να είναι «φρέσκοι» για την ώρα του παιχνιδιού. Το AI είχε εισηγηθεί σχετικά.

Η μεταγραφή που έφερε το τέλος

Το κλίμα απέναντι στον Μορένο ήταν ήδη βεβαρυμένο. Η διοίκηση της ομάδας του τα είχε... μαζεμένα από τις προηγούμενες αποφάσεις, αλλά και από τα συνεχόμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα. Με την ένταση να κορυφώνεται, ο 48χρονος πρώην προπονητής της εθνικής Ισπανίας εμπιστεύτηκε εκ νέου το ChatGPT, προκειμένου να φέρει στην ομάδα έναν καινούργιο επιθετικό.

Ο Αρτούρ Σουσενάτσεφ έφτασε στην ομάδα, κατόπιν εισήγησης της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ωστόσο, δε κατόρθωσε να κερδίσει τις εντυπώσεις. Δεν έβαλε ούτε ένα γκολ σε 10 συμμετοχές.

Η αγωνιστική φόρμα της ομάδας σε συνδυασμό με τις αμφιλεγόμενες αποφάσεις του Μορένο οδήγησαν τις σχέσεις του τεχνικού με τη διοίκηση σε τέλμα. Οι ιθύνοντες της Σότσι αποφάσισαν μονομερώς την αποχώρηση του 48χρονου Ισπανού από τον πάγκο της ομάδας, με τον Igor Osinjkin να τον διαδέχεται.